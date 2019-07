PROMOJAGERS SUPERTIP: winkelketen combineert 50% korting met 1+1-gratis en shoppers delen hoe ze honderden euro’s bespaarden KVDS

19 juli 2019

12u12 2 Consument “De winkelwaarde van deze boodschappen is 655 euro, maar ik heb maar 167 euro betaald”. Het is maar een van de vele posts die afgelopen week verschenen in de Facebookgroep Promojagers België, waar leden de indrukwekkendste promo’s en acties met elkaar delen. De indrukwekkende kortingen kregen ze bij winkelketen Blokker, die momenteel een 1+1-gratisactie combineert met 50% korting op een heel assortiment aan producten.

“De actie bij Blokker is deze week echt hét gespreksonderwerp in onze groep”, vertelt Gunther Devisch, de beheerder van Promojagers België. Elke week selecteert hij een supertip voor de lezers van HLN.be en deze keer hoefde hij er niet lang over na te denken.

Voor elk wat wils

“De actie van de winkelketen is geldig op duizenden artikelen met een rode actiesticker, dus er zit echt voor elk wat wils bij”, gaat hij verder. “Snel zijn is wel de boodschap, want op is op volgens Blokker.”





De promo deed het zó goed, dat Promojagers België er zelfs een speciaal topic aan wijdde. Daar worden alle koopjes die leden bij Blokker deden, gedeeld. En de reacties stromen binnen. Hieronder een overzicht van enkele leden die een ronduit indrukwekkende buit binnenhaalden.