PROMOJAGERS SUPERTIP: verwenpakket papa voor 89 in plaats van 246 euro

31 mei 2019

31 mei 2019

Vaderdag is in aantocht en dat gaat niet onopgemerkt voorbij in de Facebookgroep Promojagers België. Daar delen bijna 100.000 leden de strafste kortingsacties die ze tegenkomen met elkaar. Voor HLN.be pikt de beheerder er elke week dé supertip uit en dit keer is dat een verwenpakket voor papa dat Kruidvat aanbiedt. Het kost nu maar 89,95 euro in plaats van 246,97 euro.

“Het pakket is bijzonder populair in onze groep de afgelopen dagen”, aldus Gunther Devisch, de man achter de Facebookgroep.

Er zit dan ook veel in: een Nescafé Dolce Gusto espressomachine met een verpakking koffiecapsules, een De’Longhi Special-T Mini T theemachine met een verpakking theecapsules Special T (Earl Grey), een Philips haardroger en stijltang-set, een assortiment schoonheidsproducten van onder meer Nivea, Dove, Fa, Colgate, Tempo en Demak’up, een afsluitbare Anuna-opbergzak, een assortiment eten en snacks van onder meer Lotus, 7Up, Sunbreaks en Quaker en ten slotte een cadeaubon ter waarde van 150 euro voor een vakantie bij Center Parks (midweek of weekend).





“Ik heb het zelf even uitgerekend en ik kwam zelfs op een waarde van 347,55 euro”, aldus Devisch. “Je kan het pakket wel alleen online bestellen. De levering thuis is gratis, want het gaat om een bedrag van meer dan 50 euro. Je kan ook altijd gratis afhalen in een winkel van Kruidvat.”

Snel zijn is de boodschap, want de promo loopt dan wel tot 16 juni, maar op is op.

Devisch heeft zelfs nog een extra tip. “Als je je aanmeldt met je Extra-voordeelkaart van Kruidvat, kan je punten sparen”, klinkt het. “Per euro krijg je een punt waarmee je nog extra kortingen of gratis producten kan scoren. Elke week zijn er 2 twee nieuwe producten te koop met de Extra-korting en 10 keer per jaar zijn er 2 weken lang enkele producten die je gratis kan ophalen met je spaarpunten.”