PROMOJAGERS SUPERTIP: supermarkt pakt dit weekend uit met ‘1+2 gratis’-stunt Koen Van De Sype

03 januari 2020

11u56 4 Consument Wie dit weekend een koopje wil doen, moet volgens de leden van de Facebookgroep Promojagers België bij supermarktketen Albert Heijn zijn. Wie er een product koopt uit een geselecteerd aanbod, krijgt er gratis nog een tweede en soms zelfs nog een derde (!) bij.

De actie is opmerkelijk, want vorig jaar werd al eens een ‘1+2 gratis’-stunt georganiseerd bij Albert Heijn en toen werd die door de Economische Inspectie als ‘in strijd met de Belgische wetgeving’ bestempeld. Bij de actie werden immers producten verkocht met verlies en dat mag niet in ons land. Desondanks gaat Albert Heijn er opnieuw voor.

Gespreksonderwerp

In de Facebookgroep Promojagers België – waar leden de strafste promo’s met elkaar delen – is de nieuwe actie in elk geval het gespreksonderwerp bij uitstek. Beheerder Gunther Devisch maakt er deze week dan ook zijn supertip van voor de lezers van HLN.





“De 2+1 gratis’-actie loopt alleen nog dit weekend”, vertelt hij. “Ze geldt op een selectie van koffiekoeken en op alle pods voor de wasmachine van Ariel. Alle varianten van de pods doen mee aan de actie en je kan ze combineren. Voor de pods heb je recht op 6 producten per klant.” (lees hieronder verder)

De pods komen daardoor op 0,19 euro per stuk. “Dat is een scherpe prijs”, aldus nog Devisch. “Ter vergelijking: bij Colruyt betaal je 0,31 euro per pod.”

Fever-Tree

Daarnaast heeft Albert Heijn ook een ‘1+1’-actie op een uitgebreid gamma aan producten, onder meer alle drankjes van Fever-Tree, varkens- en rundsgehakt, haarverzorgingsproducten van Nivea, Schwarzkopf en Head & Shoulders, vaatwastabletten van Dreft, wasverzachter van Lenor en Kleenex.

Daarnaast krijg je ook 50 procent korting op Ice Tea-blikjes en krijg je een tweede product aan halve prijs bij onder meer Jupiler, Spa Reine en Ice Tea in flessen. Alle promo’s staan in de folder van Albert Heijn en die vind je hier.