PROMOJAGERS SUPERTIP. Supermarkt geeft tot 70 procent korting: “Paar schoenen gekocht van Caterpillar voor 1 euro” KVDS

14 augustus 2020

09u00 0 Consument Augustus is koopjesmaand en dat is ook het geval in de vestigingen van hypermarkt Carrefour. Volgens de leden van de Facebookgroep Augustus is koopjesmaand en dat is ook het geval in de vestigingen van hypermarkt Carrefour. Volgens de leden van de Facebookgroep Promojagers België zijn er kortingen tot 70 procent te scoren in snelverkoop. Beheerder Gunther Devisch maakt er zijn wekelijkse supertip van voor de lezers van HLN.

“Er is voor elk wat wils, maar snel zijn is de boodschap, want op is op”, aldus Devisch. “In onze groep wordt er vooral gesproken over de kortingen op videogames en speelgoed. Zo kan je spelletjes kopen van Nintendo Switch met een korting van 50 procent. Die zijn erg populair. Maar je kan evengoed voordelig huishoudtoestellen aanschaffen of nieuwe kleren. Een van onze leden heeft zelfs een paar schoenen gekocht van Caterpillar voor maar 1 euro.”

Boekentas

De vrouw in kwestie ging winkelen bij hypermarkt Carrefour in Oostakker bij Gent. Naast de schoenen voor haar vader kocht Krisztina ook een boekentas voor 15 euro en speelgoed met kortingen van 50 en 70 procent. Ze kreeg ook twee producten helemaal terugbetaald.





Delphine trok naar het Carrefourfiliaal in Sint-Eloois-Vijve bij Waregem in West-Vlaanderen en kocht er speelgoed van VTech voor de helft van de prijs. “Mijn zoontje zal tevreden zijn”, zegt ze achteraf.

En Jasmien tikte een fondueset op de kop. “Zo blij”, reageert ze. “Ik had hem in januari al zien staan bij Carrefour in Diest (het was de laatste), maar toen was er geen korting. Nu wel. And he’s mine.”

