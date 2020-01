PROMOJAGERS SUPERTIP. Supermarkt geeft evenveel merkproducten gratis als je koopt. “Zelfs goedkoper dan huismerk Aldi” Koen Van De Sype

10 januari 2020

11u32 2 Consument Er zijn dit weekend deals te doen bij Hypermarkt Carrefour. De leden van de Facebookgroep Er zijn dit weekend deals te doen bij Hypermarkt Carrefour. De leden van de Facebookgroep Promojagers België – die de interessantste koopjes met elkaar delen – geven massaal aan dat het de place to be is voor een heleboel merkproducten. Wie bijvoorbeeld twee pakken van 6 brikjes Cécémel koopt, krijgt er evenveel gratis bij. “De chocomelk is zo zelfs goedkoper dan het huismerk van Aldi”, klinkt het enthousiast.

Beheerder Gunther Devisch maakt van de Hyperdeals dan ook zijn wekelijkse supertip voor de lezers van HLN. “Ik heb het voor Cécémel uitgerekend en kom door de actie op 1,01 euro voor zes brikjes van 20cl. Ter vergelijking: voor het huismerk van Aldi betaal je 1,25 euro voor zes brikjes van 20cl.”

Fristi

Ook Fristi doet mee aan de 2+2 gratis-actie. “Maar alleen met de brikjes van 20cl”, aldus Devisch. “Daardoor is het goedkoper om de kleine brikjes te kopen dan om de grote te nemen. De kleine kosten 0,78 euro per liter, de grote – die anders goedkoper zijn – 1,34 euro per liter.”





Nutella is een ander merkproduct dat dit weekend in de kijker staat. Wie een bokaal van 975 gram koopt, krijgt er gratis een pot bovenop in bonuspunten. “Je betaalt dus 5,12 euro voor twee potten en krijgt 512 bonuspunten”, zegt Devisch. “Dat is omgerekend 2,56 euro per pot.”

Aan de 1+1 gratis-actie doen nog andere merken mee, zoals Pepsi, Dixan, Silan, Nescafé en Nesquick. Voor ontbijtkoeken geldt zelfs een 5+5 gratis. “De actie duurt nog tot en met maandag 13 januari”, aldus Devisch. “Gebruik ook zeker je klantenkaart, want dan kan je bonuspunten verdienen. Bij 500 bonuspunten krijg je een cheque van 5 euro.”

Colruyt

Voor wie afgelopen week oplettend was, zit er zelfs nog meer in. Als er een filiaal van Colruyt in de buurt van je Hypermarkt Carrefour is, krijgt de actie daar navolging. “Afgelopen week zat er in de reclamefolders die thuis bedeeld worden een extra bon voor een korting van 15 procent bij Colruyt. Als je daar dus de producten gaat kopen die in promotie staan bij Carrefour – en dus ook bij Colruyt – krijg je zelfs nog 15 procent korting extra. Want je kan de promoties cumuleren.”