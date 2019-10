PROMOJAGERS SUPERTIP: scoor nu al speelgoed voor feestdagen met 40% korting HR

04 oktober 2019

11u02 0 Consument “Laat de feestdagen maar komen”, zo klinkt het deze week bij de leden van Facebookgroep Promojagers België . Wie nu al gouden zaakjes wil doen met het oog op Sinterklaas of kerstmis, kan immers speelgoed kopen met 40% korting - nog tot en met 14 oktober. Maar de actie is populair, dus mogelijk raakt de voorraad sneller uitgeput.

“De actie slaat aan in onze groep”, zegt Gunther Devisch die beheerder is van de Facebookgroep. “Mensen proberen nu al koopjes te doen voor hun kinderen. Dan zijn ze al gerust voor de feestdagen.” Daarvoor kan je terecht bij Hyper Carrefour. De supermarkt biedt op een selectie van speelgoed een korting aan van 40%. De actie is ingegaan op 2 oktober en duurt twee weken.

“Hoewel het maar klein vermeld is in de folder, is de actie heel populair. Ik denk dus dat het ‘voor de rappen’ zal zijn”, vervolgt Gunther. “Het gaat onder meer om Playmobil, Lego, NERF geweren, Hotwheels, gezelschapspelletjes en Barbiepoppen.” Het aanbod zou verschillen al naargelang de winkel, dus dat moet je checken bij jouw in de buurt.

272 euro korting

Sommige groepsleden scoorden al stevige kortingen. Er worden foto’s gepost van koffers en winkelkarren die volgeladen zijn met speelgoed. “Laat kerst maar komen”, zegt iemand die voor meer dan 860 euro speelgoed kocht. De korting liep op tot zo'n 272 euro.

Klantenkaart

“Nog een goede tip is om zeker de Bonus Card te gebruiken, de klantenkaart van Carrefour”, adviseert Gunther. “Je spaart bij hierbij punten die je kan omruilen voor een aankoopcheque. Per aankoopschijf van 2 euro krijg je 1 punt. Vanaf 500 Bonuspunten ontvang je een cheque van 5 euro.”