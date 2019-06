PROMOJAGERS SUPERTIP: Pampers voor een prikje dankzij vierdubbele korting KVDS

07 juni 2019

14u10 34 Consument Wie voordelig Pampers wil kopen, moet nog tot 18 juni bij Colruyt zijn. Dat zegt Gunther Devisch van Promojagers België, een Wie voordelig Pampers wil kopen, moet nog tot 18 juni bij Colruyt zijn. Dat zegt Gunther Devisch van Promojagers België, een Facebookgroep waarin bijna 100.000 leden de strafste kortingsacties delen die ze tegenkomen. Elke week pikt de beheerder er de drukst besproken promo voor ons uit en deze keer is dat een actie rond Pampers. Met een vierdubbele korting.

“Colruyt en Kruidvat zitten elkaar deze week op de hielen voor de Pamperspromo”, weet Gunther te vertellen. “Maar het is bij Colruyt dat je de bodemprijs kan krijgen als je een beetje uitkijkt.”

Vierdubbele korting

Daarvoor is een vierdubbele korting verantwoordelijk. “De eerste korting is een Xtra-korting (met je klantenkaart) van 33,34 procent voor 3 verpakkingen en 35 procent voor 4 verpakkingen naar keuze, met uitzondering van de Gigapacks”, aldus Gunther.





“Een tweede korting kan je vinden op de website van Pampers zelf”, gaat hij verder. “Daar staan in totaal 8 kortingsbonnen op, met een waarde afhankelijk van welke Pampers je precies koopt. Zo krijg je voor Premium Protection 2,5 euro korting en voor Baby-dry 2 euro. Je moet je wel aanmelden op de website om de korting binnen te kunnen rijven.”

Omdat het pinksterweekend is en de winkels maandag dicht zijn, biedt Colruyt tot volgende week dinsdag 3 procent extra pinksterkorting aan op al je aankopen. “Dat is korting drie”, aldus Gunther. “En voor wie het geluk heeft om een Kruidvat in de buurt van zijn Colruytvestiging te hebben, is er mogelijk ook nog een vierde korting, met dank aan een Rode Prijs.”

Rode Prijs

Die Rode Prijs garandeert dat je bij Colruyt de allerlaagste prijs uit de buurt krijgt. Kruidvat heeft immers ook een promo op Pampers Jumbo+, waarbij je maar 50 euro betaalt voor 3 verpakkingen en 60 euro voor 4 verpakkingen. Die korting loopt nog tot 16 juni. En ook bij Kruidvat kan je de kortingsbonnen van de website van Pampers afgeven.

“Door de Rode Prijs kan de prijs van Pampers nog verder naar beneden gaan bij Colruyt”, aldus Gunther. “Ik heb het even uitgerekend en die kan op die manier dalen tot 0,206 euro per luier. Dat is bijna de helft van de gemiddelde prijs. Een prikje dus.”