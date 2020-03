PROMOJAGERS SUPERTIP: Overvolle supermarkten? Ook online kan je sommige basisproducten voor prikje kopen KVDS

13 maart 2020

12u56 8 Consument De maatregelen van de overheid om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, zijn niet in dovemansoren gevallen bij de leden van de Facebookgroep De maatregelen van de overheid om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, zijn niet in dovemansoren gevallen bij de leden van de Facebookgroep Promojagers België . Zij delen de strafste promoties met elkaar en focussen nu vooral op online shoppen.

“Samen met andere coupongroepen hebben we een oproep gedaan naar onze leden om niet onnodig naar de supermarkt te gaan, maar te kijken wat er nog in de voorraadkast ligt”, vertelt beheerder Gunther Devisch van Promojagers België. “Wie genoeg heeft om nog een paar dagen verder te kunnen, blijft beter even thuis. Zo kan het winkelpersoneel alles tijdig aanvullen en wordt niemand blootgesteld aan een grote massa volk. Hamsteren is nergens voor nodig.”

Stock

De regering verzekerde gisteren dat supermarkten gewoon open blijven en veel winkels lieten zelf al weten dat er nog meer dan voldoende stock is. “Wie wel naar de supermarkt moet, hebben we gevraagd om de handen en het handvat van het karretje te ontsmetten en de richtlijnen van de overheid te volgen”, aldus Devisch. “Heb ook geduld en respect voor het winkelpersoneel. Ze doen hun uiterste best om alles vlot te laten verlopen. We raden iedereen hoe dan ook aan om zeker vandaag en dit weekend online te shoppen. Ook daar zijn koopjes te doen.”





Zo zijn er bij Bol.com bijvoorbeeld dagdeals met kortingen tot 40 en 50 procent. “In veel winkels gaat het toiletpapier er snel door”, aldus Devisch. “Bij Bol.com kan je toiletpapier van Edet Comfort kopen voor de helft van de prijs. Een pak van 64 rollen 3-laags toiletpapier kost er zo maar 15,95 euro. Dat is 0,25 euro per stuk. Ter vergelijking: bij Colruyt betaal je voor het huismerk Everyday 0,26 euro per rol 2-lagig toiletpapier.”

Ook voor Scottex toiletpapier is er korting. Die bedraagt 16 procent. Voor een pak met 96 rollen betaal je 35,99 euro of 0,37 euro per stuk. “Op is op”, waarschuwt Devisch nog. “En de prijzen worden mogelijk aangepast als er een grote vraag is. Alternatieven kan je onder meer vinden op www.plein.be en drogisterij.net. Daar betaal je ongeveer 0,40 euro per rol.”

