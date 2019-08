PROMOJAGERS SUPERTIP: op deze plek nét over de grens kan je nu tot helft van prijs besparen KVDS

02 augustus 2019

15u45 32 Consument We schreven het eerder deze week al: één op de drie Belgen gaat regelmatig de grens over om te winkelen. Voeding en dranken kosten er gemiddeld immers 10 tot 12 procent minder. De leden van de Facebookgroep Promojagers België – die de strafste promo’s met elkaar delen – hebben dat als geen ander begrepen. Nu er bovendien een extra kortingsactie loopt bij warenhuisketen Auchan in het Franse Roncq – 4 (!) kilometer over de grens – trekken ze er massaal heen.

De vestiging van Auchan in Roncq is een mastodont, waar je letterlijk bijna alles vindt. Enkele keren per jaar wordt er op de parking een grote tent opgetrokken en dat is het signaal dat er nog grotere slagen te doen zijn. Bovenop de al aantrekkelijke prijzen in de winkel zelf.

Cola

“De extra kortingen zijn er in de eerste plaats op dranken”, weet Gunther Devisch, de beheerder van de Facebookgroep Promojagers België. “Een voorbeeld. Cola – waar je bij warenhuisketen Colruyt 0,54 euro per blikje voor betaalt – kost hier 0,427 euro per blik voor de variant mét suiker en zelfs maar 0,388 euro per blikje voor de variant zónder (Zero).”





Hetzelfde geldt voor een aantal watersoorten. “Voor Contrex betaal je in de tent van Auchan 0,30 euro per fles, waar dat bij Colruyt 0,73 euro is”, gaat hij verder. “En voor San Peligrino betaal je in Roncq 0,388 euro, waar dat bij Colruyt momenteel 0,78 euro is. De prijzen bij Colruyt kunnen wel een beetje schommelen van vestiging tot vestiging, afhankelijk van andere supermarkten in de omgeving. Bij Colruyt worden de prijzen immers gelijkgetrokken met de laagste in de buurt.”

Ook wie een feestje geeft, kan een koopje doen. “Cava van het merk Freixenet kost bij Auchan nu 4,50 euro per fles”, aldus Devisch. “Bij Colruyt betaal je er al snel 8,29 euro voor.”

Maar niet alleen dranken zijn er spotgoedkoop, ook andere producten. Zo kost een pot Nutella van 975 gram nu 3,94 euro, terwijl je bij Colruyt 3,86 euro kwijt bent voor een pot van maar 750 gram.

Populair

“Auchan is erg populair in onze Facebookgroep”, aldus Devisch. “Mensen maken er soms een daguitstap van, want er zijn nog meer leuke winkels in de buurt. Het is wel een beetje uitkijken, want niet alle dranken smaken er het zelfde als bij ons. Ice Tea, bijvoorbeeld. Maar de cola is dan weer exact hetzelfde van smaak.”

Sommige leden van de groep delen ook de rekening die ze betaalden en vergelijken die met de rekening die ze bijvoorbeeld bij Colruyt gekregen zouden hebben. Zo toont iemand hoe hij maar liefst 176,88 euro bespaarde en 310,69 euro betaalde in plaats van 487,57. (lees hieronder verder)

De tent van Auchan in Roncq staat er nog tot 10 augustus. Het gamma van wat je er kan kopen, kan je vinden in de brochure van de winkelketen.