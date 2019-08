PROMOJAGERS SUPERTIP: Nutella is momenteel spotgoedkoop bij deze supermarkt KVDS

09 augustus 2019

09 augustus 2019

16u11 5 Consument Wie koopjes wil doen, moet alert zijn. Dat blijkt alvast uit de supertip die de beheerder van de Facebookgroep Promojagers België deze week voor HLN.be selecteerde. In die groep delen de leden de strafste acties en promoties met elkaar. Deze week zat het in een klein hoekje. Want een van de Promojagers ontdekte dat je voor Nutella momenteel een slag kan slaan bij Albert Heijn.

“De aanbieding van Albert Heijn is deze week echt het gespreksonderwerp bij uitstek in onze groep”, lacht beheerder Gunther Devisch. “En te bedenken dat we eerst niet eens over de beste promotie bezig waren.”

Mandje

“Bij de Bonusproducten staat immers een pot Nutella van 630 gram, waarop je 30 procent korting krijgt vanaf 3 stuks”, gaat hij verder. “Dat betekent dat die 2,79 euro kost per stuk of 0.00442 euro per gram. Daar was heel wat enthousiasme over. Tot iemand er de aandacht op vestigde dat als je de pot van 825 gram in je mandje laadde op de site, je 40 procent korting kreeg vanaf 4 stuks. Dat betekent 2,57 euro per pot of 0,00311 euro per gram. Die promo stond níét bij de Bonusproducten, maar een beetje verdoken. Nutella is normaal gezien nochtans zelden zo goedkoop.”





Ter vergelijking: normaal gezien betaal je voor een pot Nutella bij Albert Heijn 3,99 euro voor 630 gram, bij Delhaize en Carrefour 3,96 euro voor 750 gram en bij Colruyt 3,80 euro voor 750 gram of 5,20 euro voor 975 gram (een beetje afhankelijk van de ligging van de vestiging). Zelfs de promo van Colruyt dat je bij 3 stuks van 750 gram maar 3,32 euro per pot betaalt (0,00442 euro per gram), is niet genoeg om het zo goed te doen als Albert Heijn.

Ook in het buitenland ben je nergens zo goed af. Bij supermarktketen Auchan in Frankrijk betaal je 3,94 euro per 975 gram en in Duitsland 4 euro voor een 1 kilogram. Dat komt allebei neer op 0,0040 euro per gram.

Intussen paste warenhuisketen Colruyt zijn prijs op de potten van 750 gram wel aan, maar alleen voor winkels die in de buurt liggen van een Albert Heijn (Rode Prijs). De potten kosten nu 2,34 euro vanaf 3 stuks, wat overeenkomt met 0,00312 euro per gram. Net niet even goedkoop als AH.