PROMOJAGERS SUPERTIP: Nog geen plannen voor verlengd weekend? Hier kan je ook op feestdagen forse koopjes doen KVDS

01 november 2019

11u53

Bron: Eigen berichtgeving 5 Consument Het is op 1 november dan misschien een feestdag in België, niet alle winkels zijn dicht. Zeker niet vlak over de grens met Frankrijk en Nederland. De Franse warenhuisketen Auchan heeft zelfs een speciale korting voor wie op 1 november langskomt en trekt enkele stevige koopjes het hele verlengde weekend door. De leden van de Het is op 1 november dan misschien een feestdag in België, niet alle winkels zijn dicht. Zeker niet vlak over de grens met Frankrijk en Nederland. De Franse warenhuisketen Auchan heeft zelfs een speciale korting voor wie op 1 november langskomt en trekt enkele stevige koopjes het hele verlengde weekend door. De leden van de Facebookgroep Promojagers België gaan er massaal heen en daarom maakt beheerder Gunther Devisch er zijn supertip van deze week van voor HLN.

“Auchan is in onze groep altijd populair op feestdagen, omdat de keten in tegenstelling tot veel andere winkels de deuren niet sluit”, vertelt Devisch. “Allerheiligen is geen uitzondering. Auchan probeert ook vandaag Belgische klanten met mooie promo’s de grens over te lokken.”

Bon

Wie vandaag een van de vestigingen in bijvoorbeeld Roncq, Leers of Duinkerke bezoekt, krijgt om te beginnen 5 euro korting voor een totale aankoop vanaf 50 euro. Dat zou geen probleem mogen zijn als je de indrukwekkende promoties ziet op onder meer frisdrank en luiers.





“Reden genoeg om een voorraadje in te slaan”, aldus Devisch. “De bon van 5 euro – die je best afgeprint meeneemt – is wel alleen vandaag geldig, tot de winkels sluiten om 20 uur. Veel van de promo’s lopen echter nog tot na het weekend door.”

Zo zijn luierbroekjes van Pampers momenteel spotgoedkoop, volgens Devisch: “Tot 5 november betaal je maar 9,15 euro voor een doos. En je kan tot 5 dozen kopen per Waaoh-klantenkaart. Die kaart kan je eenvoudig online aanvragen. Dat is een korting van 70 procent. Het komt neer op een prijs van 0,0915 euro per luier voor maat 4 Baby Dry. Ter vergelijking: dezelfde luiers worden nu bij Colruyt verkocht voor 0,20 euro per stuk en dat is zelfs een Rode Prijs.”

Wijn

Hetzelfde geldt voor frisdranken water en wijn, producten die bijna altijd goedkoper zijn bij Auchan dan bij ons en waarvoor klanten speciaal de grens oversteken. “Cola kost momenteel 0,89 euro per liter, waar dat bij Colruyt 1,37 of 1,09 is”, aldus Devisch. “En voor cava van het merk Freixenet is de prijs 4,75 euro in plaats van bijvoorbeeld 8,29 euro bij Colruyt.”

De folder van de warenhuisketen staat daarnaast vol promoties op speelgoed, weet de beheerder nog. Een gouden tip voor de Sint en met de feestdagen in aantocht.

Je kan alle prijzen checken op auchandrive.fr. De folder van 1 november vind je hier. Alle aanbiedingen die geldig zijn tot 5 november kan je hier bekijken.