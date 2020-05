PROMOJAGERS SUPERTIP. Met deze stevig afgeprijsde verwenbox leg je mama in de watten KVDS

01 mei 2020

09u30 1 Consument Moederdag komt eraan en dat zijn de leden van de Facebookgroep Moederdag komt eraan en dat zijn de leden van de Facebookgroep Promojagers België niet vergeten. Ze zijn erg enthousiast over een verwenbox vol met leuke spullen voor mama van mijnbox.be. Hij heeft een waarde van 76,49 euro, maar je betaalt er nu maar 29,95 euro voor. Beheerder Gunther Devisch maakt er dan ook zijn tip van voor de lezers van HLN.

Met de afkondiging van de coronamaatregelen en het verbod op nieuwe promotieacties in de supermarkten, verdween de wekelijkse rubriek van de Promojagers even in de koelkast. Maar nu er weer nieuwe promo’s gelanceerd mogen worden, keren ook de Promojagers terug.

Online

Hun eerste nieuwe tip kan je evenwel online scoren, want op de website mijnbox.be loopt nu een actie waarover de leden van de Facebookgroep – die de strafste promo’s met elkaar delen – niet uitgepraat raken: een verwenbox die je cadeau kan doen op Moederdag.





In de box zitten onder meer een haardroger van Philips, een toilettas, juwelen, nagellak, mascara, eyeliner, een lippenstift, een plaid in fleece, papieren zakdoekjes en een notaboekje. “Je krijgt er nu meer dan 50 euro korting op”, aldus Devisch. “Er komt dan ook veel reactie op in onze groep. Snel zijn is de boodschap, want op is op. Je krijgt ook de verzekering dat de box geleverd zal zijn vóór Moederdag, niet onbelangrijk. Wie ook al aan Vaderdag denkt: er is ook een box voor de papa’s.”

