PROMOJAGERS SUPERTIP. MediaMarkt geeft fikse korting op bijna alles, óók Apple-producten: “Dit zie je bijna nooit” KVDS

18 september 2020

09u00 0 Consument MediaMarkt bestaat 18 jaar en geeft nog tot en met zondag 18 procent korting op bijna alles wat de keten aanbiedt. Óók op producten van Apple, zoals iPhones. “Dit zie je bijna nooit”, aldus Gunther Devisch van MediaMarkt bestaat 18 jaar en geeft nog tot en met zondag 18 procent korting op bijna alles wat de keten aanbiedt. Óók op producten van Apple, zoals iPhones. “Dit zie je bijna nooit”, aldus Gunther Devisch van Promojagers België , die er zijn wekelijkse tip van maakt voor de lezers van HLN.

De korting is zowel online als in de winkels van de bekende keten te krijgen. “Het is uitzonderlijk dat er zo veel korting is op Apple-producten”, aldus Devisch. “Het gaat onder meer op iPhones, iPads en MacBook Pro’s. Alleen de Apple Watch doet niet mee aan de actie.”

Reparaties

Zo bespaar je op een iPhone 11 64 GB Black bijvoorbeeld 142 euro en betaal je in plaats van 789 ‘maar’ 646,98 euro. Op de MacBook Pro 13” 256 GB bespaar je 260 euro en betaal je in plaats van 1.449 nu 1.188,18 euro. Er is ook 18 procent korting op alle reparaties en fotoprints.





Heel wat leden in de Facebookgroep Promojagers België – die de strafste koopjes met elkaar delen – hebben al hun ervaringen gedeeld, want de actie loopt al sinds dinsdag. “Gisteren een witte iPhone 11 gekocht voor 644,52 euro. 141,48 euro bespaard”, vertelt Stéphanie. “Het is ook een goede actie voor studenten die een nieuwe laptop nodig hebben.”

Christophe kocht een Samsung Galaxy S20+ bij MediaMarkt. “Ik kreeg ook nog eens een cashback van 100 euro. In totaal heb ik 315,82 euro bespaard op mijn nieuwe smartphone”, klinkt het tevreden.

Niet iedereen koopt multimedia. Lindsay bijvoorbeeld, die een koffiezet aanschafte van Philips Grind & Brew voor 101,68 euro in plaats van 124 euro. “En op andere sites staat hij zelfs voor 150 euro of meer”, vertelt ze.

Lees ook: Sony PlayStation 5 kost 500 euro en versie zonder schijflade kost 400 euro