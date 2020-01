PROMOJAGERS SUPERTIP. Lingerieketen organiseert grote outlet: “94 euro betaald in plaats van 1.589” Koen Van De Sype

23 januari 2020

11u36 0 Consument Nood aan nieuw ondergoed of slaapkledij? Dan maak je vandaag best nog een gaatje vrij in je agenda, want Hunkemöller organiseert nog tot vanavond een outlet in Gent en volgens de leden van de Facebookgroep Promojagers België – die de strafste promoties met elkaar delen – kan je er ongeziene slagen doen. “We kochten spullen ter waarde van 1.589 euro, maar hebben maar 94 euro betaald. Als dat geen koopje is”, aldus een van hen enthousiast.

Beheerder Gunther Devisch van Promojagers België selecteert elke vrijdag een supertip voor de lezers van HLN. Dit keer had hij een promo die zó uitzonderlijk was en zo veel deining veroorzaakte in zijn Facebookgroep, dat we de rubriek een dag vroeger brengen dan normaal.

Prijzen vanaf 2,50 euro

Nog tot 18 uur vindt in Flanders Expo in Gent een outlet plaats van lingerieketen Hunkemöller. Je kan er bh’s, slipjes, nachtkledij, sportswear en accessoires van vorig seizoen op de kop tikken voor prijzen vanaf 2,50 euro. Dat laten de leden van Promojagers België zich geen twee keer zeggen.





Ze deelden al foto’s van hun ‘buit’ en hun rekeningen die ronduit indrukwekkend zijn. “Wij hebben 60 euro betaald in plaats van de normale prijs, die 904 euro was. Dat is een korting van 94 procent”, klinkt het onder meer. En iemand anders doet zelfs nog beter: “De normale prijs was ongeveer 2.500 euro en ik heb maar 180 euro betaald.” (lees hieronder verder)

Volgens Devisch is het enthousiasme ter plaatse zo groot, dat er bijna om de spullen gevochten wordt. “Het is een beetje rommelig en je moet wat zoeken, maar het loont zeker de moeite om langs te gaan”, zegt hij. “Er wordt ook heel goed aangevuld. Waarschijnlijk tot het op is.”

Hij raadt ook aan om je klantenkaart mee te nemen of de app te downloaden zodat je Passion Points kan sparen. “Voor elke euro die je besteedt, krijg je 10 Passion Points. Die kan je dan gebruiken voor Rewards. Je kan dus twee keer je voordeel doen”, klinkt het.

Praktisch

Praktisch: de expo vindt plaats in Flanders Expo in Gent, in Hal 3. Hij loopt nog tot 18 uur. De toegang is gratis. Let wel: de parking kost 6 euro. Meer info vind je hier.

Er zijn geen paskamers ter beschikking en ruilen of retourneren is niet mogelijk.