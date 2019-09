PROMOJAGERS SUPERTIP: Kruidvat decimeert rekening voor wasproducten (en LEGO) KVDS

20 september 2019

14u41

Bron: Eigen berichtgeving 4 Consument Kruidvat is momenteel de place to be als we Kruidvat is momenteel de place to be als we Promojagers België mogen geloven. De leden van de Facebookgroep delen de strafste promoties met elkaar en deze week raken ze niet uitgepraat over de Krattenactie van de drogisterij. De leden deelden al foto’s van de grote hoeveelheden wasproducten die ze kochten en waar ze amper iets voor hoefden te betalen.

“De actie is erg populair”, weet beheerder Gunther Devisch, die er deze week zijn supertip van maakt voor de lezers van HLN.be. “Temeer omdat er nog meer koopjes te doen zijn bij de winkelketen.”

10 euro

Bij de Krattenactie van Kruidvat mag je 4 producten kiezen uit een vaste selectie, waarvoor je samen 10 euro betaalt. Het gaat onder meer om Ariel Pods, vaatwastabletten en afwasmiddel van Dreft en wasverzachter van Lenor. “Op zich een hele mooie prijs”, aldus Devisch, “Voor een doos Ariel Pods betaal je normaal gezien 3,99 euro. Met deze actie betaal je voor vier dozen 10 euro in plaats van 15,96. Maar wie onze Facebookgroep aandachtig volgt, kon nog meer zijn voordeel doen.”





Deze week waren er namelijk interessante kortingsbonnen verkrijgbaar via de website Zin in meer van het bedrijf Procter & Gamble. “Het ging onder meer om een korting van 3 euro op Ariel Pods”, gaat Devisch verder. “En in veel winkels van Kruidvat kon je ze combineren met de Krattenactie. Het was wel voor de aandachtige promojagers, want ze waren snel ‘uitverkocht’.” (lees hieronder verder)

In de Facebookgroep liepen al snel foto’s binnen van mensen die een hele voorraad wasproducten hadden gekocht en nauwelijks iets hadden betaald. Zo was er iemand die in plaats van 86 maar 0,37 euro had moeten neertellen aan de kassa.

LEGO

“Wie dan toch bij Kruidvat is en van LEGO houdt, kan ook daar zijn voordeel doen”, vult Devisch aan. “Van 20 tot en met 23 september is er een nationale kortingsactie op LEGO van 25 procent. Bij Kruidvat zijn de prijzen echter lager dan op de meeste andere plaatsen, omdat andere winkels zich doorgaans baseren op de adviesprijzen.” (lees hieronder verder)

Zo betaal je bij Dreamland voor een LEGO Technic 42097 Compacte rupsbandkraan 67,46 euro dankzij de actie (in plaats van 89,95 euro). Bij Kruidvat kost diezelfde kraan 76,49 euro, waardoor de verlaagde prijs maar 57,37 euro bedraagt. “Fun heeft wel een laagsteprijsgarantie, dus daar kan je het te veel betaalde geld wel terugkrijgen”, aldus nog Devisch.

Gilette

Verder is er bij Kruidvat ook een 1+1 gratisactie op navulmesjes van Gilette, kan je een doos met 150 all-in-one tabletten van Sun kopen voor maar 14,99 euro (dat is amper 0,10 euro per stuk) en krijg je op een hele reeks babyproducten dubbele spaarpunten van vrijdag tot en met zondag. Carefree Plus Original wordt helemaal terugbetaald en douchegel van Le Petit Marseillais kost maar 1 euro in plaats van 2,96.