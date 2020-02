PROMOJAGERS SUPERTIP: Kortingen en gratis producten dankzij nieuwe digitale klantenkaart KVDS

07 februari 2020

13u25 0 Consument Warenhuisketen Lidl lanceert een digitale klantenkaart en dat is de leden van de Facebookgroep Warenhuisketen Lidl lanceert een digitale klantenkaart en dat is de leden van de Facebookgroep Promojagers België (die de strafste promotieacties met elkaar delen) niet ontgaan. Beheerder Gunther Devisch testte ze meteen uit en scoorde gelijk kortingen en gratis producten. “Het is het gespreksonderwerp bij uitstek in onze community”, zegt hij.

Officieel wordt Lidl Plus maandag pas gelanceerd, maar je kan de app nu al downloaden op je smartphone. “Eerst moet je een winkelfiliaal naar keuze aanduiden en daarna kan je meteen coupons activeren”, aldus Devisch. “Elke week zijn er nieuwe in de aanbieding. En de Lidl Plus-kortingen komen bovenop eventuele andere promoties.”

Besparen

Zelf kon Devisch 9,42 euro besparen bij zijn eerste bezoek aan het warenhuis met Lidl Plus. “Ik heb de coupon 2+2 gratis op appelflappen gebruikt en die voor 30 procent korting op een pangasiusfilet. Verder kreeg ik bij aankoop van snacktomaten gratis een verpakking mozzarella en kreeg ik een potje olijven omdat ik voor meer dan 25 euro had aangekocht. Omdat het de eerste keer was dat ik de app gebruikte en ook meer dan 30 euro uitgaf, was er nog een extra korting van 5 euro.”





In totaal betaalde hij 41,26 euro in plaats van 50,68. “Bij elke aankoop met Lidl Plus krijg je ook nog een kraskaart waarbij je extra kortingen kan winnen. In de app heb je ook een overzicht van al je kastickets en kan je alle promotiefolders raadplegen”, zegt hij nog.

Op termijn zullen klanten gepersonaliseerde kortingsbonnen krijgen, op basis van hun koopgedrag. “Lidl maakt zich sterk dat je met de digitale klantenkaart elk jaar 500 tot 520 euro zou kunnen besparen”, aldus Devisch. “Goed nieuws dus voor ons, Promojagers.”

De app downloaden kan via bit.ly/LidlPlus-Android (Android) of bit.ly/LidlPlus-Apple (Apple).