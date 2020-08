PROMOJAGERS SUPERTIP. Koopjes bij IKEA en klanten krijgen tot meer dan 90 (!) procent korting KVDS

21 augustus 2020

10u42 37 Consument Tot eind augustus kan je koopjes doen bij meubelgigant IKEA en dat is de leden van de Promojagers België niet ontgaan. In de Facebookgroep worden volop beelden en verhalen gedeeld van de slagen die er te doen zijn, met kortingen tot meer dan 90 procent. Beheerder Gunther Devisch maakt er deze week zijn supertip van voor de lezers van HLN.

“Onze leden zijn er bijzonder enthousiast over”, aldus Devisch. “De zomerkortingen zijn best stevig en met je klantenkaart (IKEA Family) krijg je er nog 10 procent bovenop.”

Dat blijkt onder meer uit een getuigenis van Olga, die voor een grote badmat in plaats van 9,99 euro amper 90 cent betaalde. Dat is een korting van meer dan 90 procent.





En ook andere leden van de Facebookgroep delen hun ervaringen. Zo zijn er foto’s te zien van handdoeken die met een korting van 50 procent plus 10 procent (via de klantenkaart) de deur uitgaan, kleurrijke strandlakens die van 17,99 euro naar 2 euro gaan, led-lichtsnoeren die van 14,99 naar 3 euro afgeprijsd zijn (en waar je ook nog 10 procent extra korting op krijgt met je klantenkaart) en geurkaarsjes die van 1,50 euro naar 25 cent gaan.

Je vindt een overzicht van de belangrijkste zomerkoopjes per winkel op deze website.

Misschien nog even in herinnering brengen: het is pas vanaf maandag (24 augustus) opnieuw toegelaten om met zijn tweeën te winkelen voor een onbeperkte tijdsduur. Tot dan moet je alleen shoppen. Sommige vestigingen van IKEA voeren daar strikte controles op uit. Dat ondervond onder meer Hendrik Wallijn (47) uit Oostende toen hij met zijn vrouw naar IKEA Gent trok.

Wie graag een hapje eet in IKEA, blijft nog even op zijn honger zitten. De restaurants zijn nog tot het einde van de maand gesloten door de coronacrisis. Vanaf 1 september zou iedereen er opnieuw welkom zijn, zo staat te lezen op de website van de winkel.

