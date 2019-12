PROMOJAGERS SUPERTIP: kledingketen houdt totale uitverkoop met kortingen tot 80% KVDS

27 december 2019

16u44

Bron: Eigen Berichtgeving 6 Consument De Franse kinderkledingspecialist Orchestra-Prémaman houdt een totale uitverkoop in 12 van zijn Belgische filialen. De leden van de Facebookgroep De Franse kinderkledingspecialist Orchestra-Prémaman houdt een totale uitverkoop in 12 van zijn Belgische filialen. De leden van de Facebookgroep Promojagers België – die de strafste promoties met elkaar delen – raden aan om er langs te gaan, want er zijn kortingen tot 80 procent te krijgen.

De kledingketen – die in financiële moeilijkheden zit – kreeg in september nog bescherming tegen zijn schuldeisers van de Franse handelsrechtbank. Dat moet het bedrijf de kans geven om een reddingsplan in elkaar te boksen.

Prijzen

Eind november werd alvast beslist om 12 Belgische filialen te sluiten. Het gaat onder meer om de vestigingen in Roeselare, Ronse, Wilrijk, Turnhout, Diest, Tielt-Winge en Halle.





“Nog tot eind januari kan je daar fikse kortingen krijgen op het hele assortiment”, aldus Gunther Devisch, beheerder van Promojagers België. Heel wat leden van de Facebookgroep gingen volgens hem al langs. “Elke week dalen de prijzen. Maar ook het aanbod natuurlijk. Ook op de website van de keten zijn koopjes te doen. En je hebt er geen clubkaart voor nodig.”