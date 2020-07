PROMOJAGERS SUPERTIP. Kledingketen geeft tot meer dan 80 procent korting: “Er ging 236 euro af, ik heb maar 59 euro betaald” Koen Van De Sype

24 juli 2020

09u00 30 Consument Tijd voor een nieuwe outfit? Dan moet je volgens de leden van Facebookgroep Tijd voor een nieuwe outfit? Dan moet je volgens de leden van Facebookgroep Promojagers België naar kledingketen ZEB. “Daar zijn kortingen te scoren van meer dan 80 procent”, aldus beheerder Gunther Devisch, die er deze week zijn supertip van maakt voor de lezers van HLN.

“Het gaat deze week maar over één ding bij de Promojagers”, lacht Devisch. “De kortingen van ZEB en ZEB For Stars. Die gaan online tot 70 procent en in de winkels zelfs tot 80 procent. Tot en met 31 juli kan je ook gebruik maken van een speciale bon, die je nog eens 10 procent extra geeft. Zowel online als in de winkels. En die korting is geldig op alles, niet alleen op de afgeprijsde artikelen.”

De bon is hier te vinden.Heel wat leden van Promojagers België maakten er al gebruik van. Ze deelden al flink wat foto’s van hun sterk gereduceerde rekeningen.





Zo kreeg Kristof D. een korting van 236 euro, waardoor hij maar 59 euro betaalde. Ook bij Evelien V. ging de rekening van een getal met drie cijfers naar een getal met twee cijfers. “Mijn zoontje had nog schoenen nodig voor zijn Lentefeest. Mooie deal gedaan bij de ZEB For Stars”, klinkt het bij een foto van haar rekening, die met 101,95 euro omlaag ging tot 27,99 euro.

Hannelore D. ging twee keer winkelen bij ZEB. De eerste keer bespaarde ze 187,65 euro, de tweede keer 179,40 euro. “In totaal ging het om een korting van 367,05 euro. Ik heb nog maar 214,41 euro betaald”, vertelt ze.

Ook Yuri V. leefde zich uit. “Vandaag hebben we op de actieprijzen nog eens 10 procent extra gekregen. Dat was goed voor een korting van bijna 230 euro”, klinkt het, terwijl op zijn rekening te zien is dat hij maar 133,07 euro betaalde.

