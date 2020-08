PROMOJAGERS SUPERTIP. Keten geeft nog 25 procent extra op koopjes: “1,86 euro per fles wasmiddel in plaats van 9,69 euro” KVDS

07 augustus 2020

10u37 0 Consument De koopjes zijn begonnen en sommige winkels trekken meteen alle registers open. Volgens de leden van de Facebookgroep Promojagers België – die de strafste acties met elkaar delen en elke week een supertip selecteren voor de lezers van HLN – zijn er onder meer zaken te doen bij Mega World, het vroegere Blokker. “Je krijgt er deze week 25 procent extra op de afgeprijsde artikelen”, aldus beheerder Gunther Devisch. “Dat kan tot fikse kortingen leiden.”

Dat wordt meteen duidelijk als je de reacties leest op de Facebookpagina van Promojagers België. De leden deelden al flink wat van hun ervaringen.

Zo kocht Kelly 20 flessen wasmiddel Omino Bianco Sensitive. Ze betaalde maar 37,27 euro of 1,86 euro per fles. “De flessen kostten oorspronkelijk 9,95 euro per duopack”, vertelt ze. “Daar kreeg ik 50 procent korting op en dan nog eens 25 procent extra.” Ter vergelijking: bij Collishop en bij Carrefour kost Omino Bianco Sensitive nu 9,09 euro per fles. Haar aankoop zou Kelly daar 182 euro gekost hebben in plaats van 37,27 euro. “Ik kan wassen nu”, lacht ze. “600 wasbeurten lang.”

Lindsey kocht decoratiemateriaal en was ook blij verrast met de rekening. “Ik denk toch dat ik een koopje gedaan heb”, schrijft ze. “5,86 euro betaald en 42,47 euro korting.”

Agnes trok naar Mega World in Beveren-Waas en kocht er een pan en vier keukenmessen. Ze betaalde 29,49 euro dankzij een korting van 50 procent en 25 procent extra. “Een mooie korting van 65,19 euro”, klinkt het tevreden.

Zomerweer

Met het warme zomerweer kocht Julie een barbecue bij Mega World in Gent. Ze betaalde 112,50 euro in plaats van 300 euro. En Isabelle nam een luchtkoeler mee naar huis voor 52 euro in plaats van 99 euro. “Werk supergoed, zeker met de warme dagen die op komst zijn”, klinkt het.

Devisch waarschuwt wel om altijd even te dubbelchecken of je wel degelijk een koopje doet. “Dat is iets wat je altijd en overal moet doen. Vergelijk eens via Google of de website van andere winkels”, klinkt het.

