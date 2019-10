PROMOJAGERS SUPERTIP: je kan nu met fikse korting naar Disneyland (maar je moet snel zijn) KVDS

11 oktober 2019

15u17

Bron: Eigen berichtgeving 3 Consument Heb je altijd al eens naar Disneyland Parijs willen gaan, maar schrikt de prijs je wat af? Dan is er goed nieuws, volgens de leden van Facebookgroep Promojagers België. Zij delen de strafste kortingen met elkaar en raken deze week niet uitgepraat over een promoactie bij supermarktketen Albert Heijn. Die biedt een driedaags verblijf voor 6 personen in het bekende pretpark aan voor 699 euro.

Dat komt neer op een totale prijs van 116,50 euro per persoon, all-in. Ter vergelijking: wie zonder de promo hetzelfde pakket boekt bij Disneyland Parijs, kan tot 1.043 euro kwijt zijn.

Aandacht

“Onze leden vragen regelmatig naar promotieacties voor Disneyland”, aldus beheerder Gunther Devisch van Promojagers België. “Tot een paar keer per week. De actie van Albert Heijn had dan ook meteen alle aandacht. Er kwamen al meer dan 700 reacties op.”





Daarom maakte hij er ook de wekelijkse supertip van voor de lezers van HLN.be. “De actie is maandag begonnen en loopt nog tot zondag 20 oktober”, vertelt hij. “In de winkels van Albert Heijn kan je een voucher krijgen aan de kassa of het onthaal. Als je de 699 euro betaald hebt, krijg je een kassabon met een code. Die laatste kan je gebruiken om online je verblijf te boeken, op een datum naar keuze tussen 5 januari en 31 maart 2020. Snel zijn is de boodschap, want je kan intussen alleen nog een verblijf tijdens de week boeken. De weekends en krokusvakantie zijn al volzet.” (lees hieronder verder)

Wat het pakket allemaal inhoudt? Een verblijf van 3 dagen en 2 nachten in een blokhut van de Davy Crockett Ranch, 3 dagen onbeperkte toegang tot de 2 Disneyparken, Extra Magic Time – dan mag je vroeger dan gewone bezoekers het park in – en gratis parking. Meer info vind je op ah.be/disney