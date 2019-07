PROMOJAGERS SUPERTIP: in deze supermarkt betaal je maar 4,99 euro voor 2 kilo mosselen KVDS

26 juli 2019

13u39 16 Consument Het mosselseizoen is weer gestart en dat is de leden van de Facebookgroep Promojagers België niet ontgaan. Er was afgelopen week veel belangstelling voor waar je nu precies het beste je portie van de schaaldieren kocht en er bleek een warenhuisketen afgetekend bovenuit te steken.

Met meer dan 113.000 zijn ze al, de leden van Promojagers België. In hun groep delen ze de meest indrukwekkende promoties en kortingen die ze tegenkomen, zodat niemand meer hoeft te betalen dan nodig is. Beheerder Gunther Devisch haalt er elke week de meest spraakmakende actie uit en die deelt hij met de lezers van HLN.be in zijn supertip.

Liefhebbers

“Er zijn flink wat liefhebbers van mosselen bij onze leden, want er werd deze week veel over gepraat in de groep”, lacht hij. “Heel wat supermarkten bieden ze aan, maar er is één die er bovenuit steekt: Aldi. Ze zijn niet alleen de goedkoopste, maar ook nog eens heel erg lekker.”





Bij mosselen zijn er vijf maten, afhankelijk van hoeveel er in een kilogram zitten. De kleinste zijn ‘Extra’ (meer dan 70 per kilo), daarna komt ‘Super’ (60 tot 70 per kilo), ‘Imperial’ (49 tot 59 per kilo) en ‘Jumbo’ (43-48 per kilo). De grootste mosselen zijn ‘Goudmerk’, met 35-42 per kilogram. (lees hieronder verder)

Voor verse Zeeuwse mosselen (Super) betaal je bij Aldi momenteel maar 4,99 euro voor 2 kilogram. “Ik heb ze deze week zelf geproefd”, aldus Devisch. “Ze zijn niet de grootste, maar wel heel lekker.” En ook in de Facebookgroep zijn de reacties erg enthousiast.