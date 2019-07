PROMOJAGERS SUPERTIP: hier scoor je Ice Tea met 63% korting. En er zijn nog meer deals te doen KVDS

05 juli 2019

16u57 3 Consument Bij warenhuisketen Carrefour worden bezoekers momenteel verwend met gratis producten. Dat meldt Facebookgroep Promojagers België, waar meer dan 100.000 leden tips delen om de beste koopjes te doen. Voor Ice Tea betaal je zo bijvoorbeeld niet de normale prijs van 0,724 euro per blikje, maar amper 0,268 euro. Dat is een korting van bijna een halve euro per blikje.

“Ice Tea is een van de producten die meedoen aan een 1+1 gratis-actie”, weet Gunther Devisch, de beheerder van Promojagers België, die elke week de beste tip deelt met de lezers van HLN.be. “Als je dus 2 pakken van 5,79 euro in je kar legt – goed voor 16 blikjes – betaal je er maar 1. Dat betekent niet 0,724 maar 0,362 euro per blikje. Die actie loopt nog tot en met zaterdag 6 juni.”

Bonuspunten

Bij Carrefour loopt bovendien een actie met bonuspunten. “Wie 2 pakken Ice Tea koopt, krijgt ook nog 150 punten op zijn of haar spaarkaart”, gaat Devisch verder. “Per 500 punten krijg je een waardebon van 5 euro: die 150 punten zijn dus 1,50 euro waard. Voor de 2 pakken Ice Tea betaal je dus niet 5,79 euro, maar 4,29. Wat neerkomt op 0,268 euro per blikje.”





“De bonuspunten kan je maar één keer gebruiken per rekening. Wie meer Ice Tea wil, moet verschillende keren afrekenen”, aldus Devisch. De bon voor de actie vind je hier.

En daar stopt het nog niet. Carrefour heeft deze zomer ook een Splash Cash-actie. “Wie bijvoorbeeld voor 30 euro aan deelnemende producten koopt, krijgt 250 bonuspunten”, weet Devisch te vertellen. “Die hebben een waarde van 2,5 euro. Lipton is een van de merken die daaraan meedoen. Je kan die combineren met andere deelnemende producten om aan je 30 euro te komen.”

Wijnafdeling

Ook in de wijnafdeling zijn er overigens 1+1 en 2+1 gratis-acties bij Carrefour. Wie in een hypermarkt winkelt, kan daarbovenop profiteren van onder meer een 2+2 gratis-actie op Lays-chips en 1+1 gratis-actie op vaatwasproducten van Sun.