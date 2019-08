PROMOJAGERS SUPERTIP: hier scoor je een voordelige studentenbox voor het nieuwe academiejaar ttr

30 augustus 2019

14u29

Bron: eigen berichtgeving 0 consument Het nieuwe academiejaar gaat bijna van start. Sommige studenten vertrekken binnenkort voor het eerst op kot. Dat gaat vaak gepaard met het aankopen van nieuwe spullen. De voordelige studentenbox van MAKRO is volgens Gunter Devish, Het nieuwe academiejaar gaat bijna van start. Sommige studenten vertrekken binnenkort voor het eerst op kot. Dat gaat vaak gepaard met het aankopen van nieuwe spullen. De voordelige studentenbox van MAKRO is volgens Gunter Devish, beheerder van de Facebookgroep Promojagers België , dan ook een interessante aanbieding.

De studentenbox van MAKRO bestaat uit verschillende producten: drie DOMO-elektrotoestellen (een microgolfoven, croque-monsieurtoestel, een blender), een vuilbakje, het gezelschapsspel Battle in the Deep, kantoorartikelen (schrijfblokken, ringmap, balpen, breekmesje), een toiletborstel, wc-papier, een vaatborstel, afwasmiddel (Frosch aloë vera), drankjes (Chocovit, Coca-Cola Energy Zero, Spa Duo, Cubanisto, Eristoff wodka, een fles rode wijn) en snacks (Bifi, Doritos, Lay’s, Sportlife, Nutella, Yes, Galak, Lotus).

Voor deze box ter waarde van 327,26 euro betaal je nu 99,99 euro. Een korting van maar liefst 227,27 euro. Daarboven krijg je nog enkele waarde- en kortingsbonnen en tot en met december elke maand tien euro winkeltegoed. “Een erg interessante actie”, zo weet Gunther te vertellen. “De normale prijs van de microgolfoven alleen al bedraagt 99,99 euro. Maar nu betaal je voor de hele studentenbox die prijs.” Er kan één box per klantenkaart aangekocht worden.

Wie interesse heeft in de studentenbox, aangeboden door MAKRO, moet er snel bij zijn. “Er zijn nog 3.796 pakken beschikbaar. Op is op”, klinkt het. Geïnteresseerden kunnen voor dinsdag 10 september 2019 hun box hier reserveren. Het pakket moet afgehaald worden op vrijdag 20 of zaterdag 21 september 2019 in een MAKRO-filiaal. Enkel dan ontvang je tot en met december elke maand tien euro winkeltegoed op je MAKRO-kaart.

Het winkeltegoed kunnen klanten aftrekken van hun kassaticket. Doe je bijvoorbeeld aankopen voor twintig euro, dan betaal je na aftrek van het winkeltegoed nog tien euro die maand. Koop je voor slechts vijf euro, dan kan je je overige krediet opsparen en nog dezelfde maand gebruiken. Je krediet kan echter niet overgedragen worden naar de volgende maand.