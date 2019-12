PROMOJAGERS SUPERTIP: hier kun je kerstbomen kopen aan straffe prijzen ttr

06 december 2019

11u18 10 Consument Vrolijke slingers, schitterende ballen, sfeervolle verlichting en een kerstmuziekje op de achtergrond. Kijk jij er ook naar uit om de kerstboom te versieren, maar heb je nog geen exemplaar in huis gehaald? Hoogtijd om hierin verandering te brengen. Gunther Devisch van de Vrolijke slingers, schitterende ballen, sfeervolle verlichting en een kerstmuziekje op de achtergrond. Kijk jij er ook naar uit om de kerstboom te versieren, maar heb je nog geen exemplaar in huis gehaald? Hoogtijd om hierin verandering te brengen. Gunther Devisch van de Facebookgroep Promojagers België maakte deze week voor de lezers van HLN.be een selectie van de strafste kerstboomdeals.

Een kerstboom uitkiezen is geen makkelijke klus. Devisch helpt je met de zoektocht naar een mooi én voordelig exemplaar. “Een kerstboom van Normann wordt als een van de beste beschouwd, omdat hij een mooie vorm heeft en zijn naalden niet verliest”, zegt Devisch. Bij Ikea kun je een Nordmann-boom kopen voor 19,99 euro. Daarbovenop krijg je een waardebon van 15 euro voor je volgende aankoop. Ideaal voor wie nog geen kerstversiering in huis heeft. De bon is geldig van 6 januari tot en met 22 februari in alle Belgische Ikea-winkels. Opgelet: je krijgt één bon per aankoop en kunt maximum vijf kerstbomen per klant verkrijgen.

Hubo verkoopt eveneens Nordmann-kerstbomen met een hoogte van 150-175 centimeter aan 14,99 euro in plaats van 34,95 euro. Een korting van maar liefst 57 procent. Handig, op de website van Hubo kun je nagaan of de boom op voorraad is in een winkel in jouw buurt.



“Op vrijdag 6 december en zaterdag 7 december krijg je bij Brico een Nordmann-kerstboom van 150-175 centimeter, ter waarde van 30 euro, terugbetaald in een aankoopbon. De bon is geldig van 6 december tot 6 januari bij een aankoop vanaf 60 euro”, aldus Devisch.

Kunstkerstbomen

“Wil je geen naalden opkuisen? Dan kun je uiteraard kiezen voor een kunstkerstboom die je in 1-2-3 kan opbergen”, zegt Devisch. Bij Lidl-Shop kun je een Melinera-kerstboom met een hoogte van 180 centimeter kopen voor slechts 19,99 euro. Deze boom kun je bestellen via de website van Lidl-shop of in een Lidl-winkel. Bij Action zijn er eveneens voordelige kunstkerstbomen te koop. “De prijs bedraagt 19,95 euro voor een boom met een hoogte van 180 centimeter”, klinkt het.

DreamLand biedt kunstkerstbomen met een hoogte van 180 centimeter aan voor 19,95 euro in plaats van 29,99 euro, een korting van 33 procent. Wie geen plekje in zijn agenda heeft om de boom af te halen in een van de DreamLand-winkels, kan de boom ook thuis laten leveren vanaf 12 december.