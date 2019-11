PROMOJAGERS SUPERTIP: hier krijg je Nordmann-kerstboom, friteuse én teppanyaki voor maar 74,99 euro (dat is met 200 euro (!) korting)

Consument

De feestdagen beginnen in zicht te komen en de leden van de Facebookgroep Promojagers België – die de strafste promoacties met elkaar delen – zijn al volop aan het denken over hun kerstboom en hun eindejaarsgeschenken. Waar ze volgens beheerder Gunther Devisch niet over uitgesproken raken? Het Kerstpakket van doe-het-zelfzaak Hubo.