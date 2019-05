PROMOJAGERS SUPERTIP: hier koop je met het mooie weer cola en bier voor een prikje KVDS

24 mei 2019

16u49 88 Consument De Facebookgroep Promojagers België denkt aan de lente- en communiefeesten die er de komende dagen aankomen voor zijn supertip van deze week. Bij mooi weer wordt er vaak wat meer gedronken en warenhuisketen Colruyt verkoopt momenteel cola en bier met een fikse korting.

Meer dan 92.000 leden telt Promojagers België intussen en die delen allerhande tips waarmee je vaak stevige kortingen kan scoren. Voor HLN pikt de beheerder van de Facebookgroep er elke week dé tip van de week uit. En deze keer moet je ervoor naar Colruyt.

Dubbele korting

“Eigenlijk gaat het om een dubbele korting”, vertelt Gunther Devisch, de man achter Promojagers België. “Colruyt geeft tot 40 procent korting op verschillende dranken en dat kan je – als je het een beetje slim speelt – combineren met een extra kortingsbon van 15 procent op het duurste product in je winkelkar. Je moet er dan wel voor zorgen dat je voorraad drank het duurste product is.”





Concreet krijg je nog tot dinsdag 4 juni 25 procent korting op een aantal waters en frisdranken als je 12 stuks of meer koopt. Het gaat om Cola 1,5L (regular, light en zero), Pepsi Max (blikjes of flessen), Sprite en Fanta 1,5L (regular of zero), 7up (blikjes of flessen), Ice Tea 1,5L (voor flessen van 2L krijg je de korting al vanaf 9 stuks), Fuze Tea (flesjes, al vanaf 8 stuks) en Evian.

Voor Vittel, Perrier, Spa Duo en Arizona Green Tea is er vanaf 24 stuks zelfs een korting van 33 procent. En voor Chaudfontaine Fusion is er vanaf 2 stuks een korting van 40 procent.

Ook wie van bier houdt, wordt niet vergeten. Voor Jupiler (25cl, 33cl, 0,0 en Pure Blonde), Stella Artois en Leffe is er een korting van 33,34 procent vanaf 3 stuks (2+1 gratis).

Familie en vrienden

En daar houdt het dus niet op. Als je deze korting combineert met de bon van -15 procent op het duurste product in je winkelkar, gaat de prijs nog verder naar omlaag. “De bon zit bij de reclame van Colruyt deze week en is geldig tot 4 juni”, aldus Devisch. “Een tip om er nog meer uit te halen: spreek af met familie of vrienden en laat iedereen één soort drank kopen. Dan kan iedereen zijn bon van 15 procent apart inzetten, en zo dus op de hele drankvoorraad!”