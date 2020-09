PROMOJAGERS SUPERTIP. Hier kan je nu toiletpapier kopen aan dumpingprijs KVDS

Het is het moment om toiletpapier in te slaan. Dat zeggen althans de leden van de Facebookgroep Promojagers België, die de strafste kortingsacties met elkaar delen. "Het toiletpapier is op sommige plaatsen zelfs goedkoper dan de meeste witte producten", aldus beheerder Gunther Devisch, die er zijn wekelijkse supertip voor de lezers van HLN van maakt.

Voor de strafste actie moet je net de grens over. “Bij de Nederlandse supermarktketen Jan Linders betaal je nu voor twee pakken Page (Origineel Schoon) met telkens 16 rollen amper 5 euro”, gaat Devisch verder. “Dat is 0,156 euro per rol, een prikje voor drielaags papier.”

Koopje

Ook bij Big Bazaar is het toiletpapier goedkoop. Voor twee pakken Page (Zacht & Sterk) met telkens 18 rollen betaal je 6,99 euro of 0,194 euro per rol. “Dit is wel maar tweelaags papier”, aldus Devisch. “Voor één dergelijk pak betaal je normaal gezien 4,49 euro, dus het blijft een koopje.”





Bij Carrefour staat het toiletpapier van Scottex in promotie. Het gaat om een 20+20 gratis-actie. “Je betaalt voor de 40 rollen 8,99 euro, wat neerkomt op 0,225 euro per rol”, klinkt het. “Ook dit papier heeft drie lagen. Ter vergelijking: voor een pak toiletpapier van het huismerk met 12 rollen betaal je 3,49 euro, wat neerkomt op 0,29 euro per rol. Dat is dus duurder dan het merkproduct.”

Het huismerk van Kruidvat is dan weer wél goedkoop. Voor vier pakken drielaags papier van telkens 8 rollen betaal je 7 euro of 0,219 euro per rol. “Ik zou durven zeggen dat als je minder dan 0,20 of 0,25 euro per rol drielaags toiletpapier betaalt, je zeker een koopje doet”, aldus nog Devisch.

