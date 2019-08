PROMOJAGERS SUPERTIP: hier kan je nu bier en cola kopen aan spotprijs en mensen stoppen hun hele auto vol KVDS

16 augustus 2019

13u12

Bron: Eigen Berichtgeving 2 Consument De kleine lettertjes zijn belangrijk. Dat is iets wat de leden van de Facebookgroep De kleine lettertjes zijn belangrijk. Dat is iets wat de leden van de Facebookgroep Promojagers België goed weten. Zij delen de meest indrukwekkende promoacties en kortingen met elkaar en deze week raadt beheerder Gunther Devisch iedereen aan om naar Colruyt te trekken voor een voorraad cola en bier. “Iedereen spreekt erover en je kan er véél mee besparen”, benadrukt hij.

Het was een actie bij Albert Heijn die volgens Devisch alles in gang zette. “Bij aankoop van 6x4 blikjes cola krijg je 30 procent korting”, zegt hij. “Daardoor gaat de originele prijs van 0,65 euro naar 0,455 euro per blikje. Als er een Colruyt in de buurt is, zal die via zijn rode prijzen de kostprijs van een blikje cola in zijn vestiging laten zakken tot 0,52 euro. Omdat je bij Colruyt 15 procent korting krijgt vanaf 30 stuks, zal de prijs uiteindelijk naar 0,442 euro per blikje dalen.”

Kleine lettertjes

En daar komen de kleine lettertjes in beeld. “In de kleine lettertjes van Collect&Go – de online boodschappendienst van Colruyt – staat dat een blikje maar 0,46 euro kost als je er 60 of meer koopt”, aldus Devisch. “Ook daar gaat 15 procent af, waardoor een blikje op 0,391 euro komt. Dat is een besparing van 0,26 euro per blikje als je het vergelijkt met de originele prijs van 0,65 euro.”





De Xtra-korting van Colruyt loopt nog tot en met 21 augustus, maar de actie van Albert Heijn eindigt zondag al en dat zal maken dat ook de rode prijs van Colruyt in de naburige winkels verdwijnt. “Snel zijn is dus de boodschap”, klinkt het bij Devisch. “Een gouden tip als je er niet meteen geraakt: bestel alles via Collect&Go, zodat je zeker bent van de prijs, en ga achteraf alles ophalen. De servicekost van 5,50 euro haal je er snel uit, mocht je al geen bon hebben voor een gratis levering.” (lees hieronder verder)

Wie Jupiler wil kopen, heeft nog meer geluk. Want daar is de korting nog groter. “Albert Heijn geeft 30 procent korting vanaf 2 bakken (24x33cl), waardoor de prijs van 29,58 naar 20,70 euro gaat of 10,35 euro per bak (exclusief 4,50 euro leeggoed)”, aldus Devisch. “Als er een Colruyt in de buurt is, gaat de rode prijs daar naar 11,09 euro per bak. Maar er is ook een Xtra-korting van 30 procent vanaf 2 bakken. Dat maakt dat een bak nog maar 7,763 euro kost (exclusief leeggoed). Dat is écht een koopje als je weet dat je voor diezelfde bak bij Delhaize bijvoorbeeld 16,99 euro betaalt.”

Opnieuw waarschuwt hij dat de Xtra-korting dan wel tot 27 augustus loopt, maar dat de actie bij Albert Heijn zondag voorbij is en dat dan ook de rode prijs bij Colruyt verdwijnt.

Uitkijken

“Uitkijken is dus de boodschap”, zegt Devisch nog. “Veel mensen denken dat je in elke Colruyt dezelfde prijs krijgt, maar dat is niet het geval. De prijzen van een Colruyt met veel andere winkels in de buurt liggen beduidend lager dan een Colruyt waar dat niet het geval is.”

Ter illustratie: de Colruyt in Beernem (waar geen Albert Heijn in de buurt is) rekent 0,62 euro voor een blikje cola, de Colruyt van Assebroek (waar dat wél het geval is) 0,52 euro. En bij Jupiler is het verschil nog opmerkelijker: in Beernem betaal je 15,08 euro voor een bak, in Assebroek 11,09 euro.