PROMOJAGERS SUPERTIP. Hier kan je momenteel bier kopen voor bijna helft van de prijs KVDS

31 juli 2020

09u00 7 Consument De zomer is in het land en dan kan een frisse pint deugd doen. Volgens Facebookgroep De zomer is in het land en dan kan een frisse pint deugd doen. Volgens Facebookgroep Promojagers België – waar leden de strafste promo’s met elkaar delen – heeft brouwerij Alken-Maes een niet te missen actie lopen, waardoor je bier voor bijna de helft van de prijs kan kopen. Beheerder Gunther Devisch maakt er zijn tip van de week van voor de lezers van HLN.

“Er is veel reactie in onze groep op de promo van Alken Maes”, aldus Devisch. “Het gaat dan ook om een mooie prijs, die ik nog niet vaak gezien heb. De actie geldt voor bakken Maes en Cristal van 24x25cl en komt neer op 14 flesjes kopen, 10 flesjes gratis.”

De laagste prijs voor een bak krijg je bij Colruyt en Albert Heijn. Albert Heijn rekent tot en met zondag 6,99 euro voor een bak in plaats van 11,99 euro. Colruyt reageert op de prijzen van de omliggende winkels en laat de prijs ook naar 6,99 euro zakken als er een Albert Heijn in de buurt is. “Dat kan zelfs nog minder zijn door een combinatie van acties bij concurrerende winkels”, aldus Devisch. “Zo zakt de prijs bij Colruyt in Brugge Sint-Pieters zelfs tot 6,96 euro per bak.”

Ook in andere supermarkten gaat de prijs omlaag, maar niet zo fel. Bij Makro betaal je tot en met dinsdag 11 augustus 7,49 euro voor een bak Maes in plaats van 12,84 euro. Bij Match/Smatch is dat 7,59 euro voor diezelfde bak en dat tot en met maandag 10 augustus. Bij Delhaize en Carrefour geef je 7,69 euro uit per bak en dat tot en met zondag 2 augustus.

Lees ook: Van de truc met de uitverkochte artikelen tot de verborgen kortingscodes: met deze 7 tips en tricks haal je het maximum uit online shoppen