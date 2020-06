PROMOJAGERS SUPERTIP. Hier kan je ijsjes kopen aan vierde van de prijs: “Doos Magnums voor maar 1,22 euro” KVDS

26 juni 2020

09u00 4 Consument Wie met de tropische hitte van deze week zichzelf graag verwent met een ijsje, heeft geluk. Volgens de leden van Wie met de tropische hitte van deze week zichzelf graag verwent met een ijsje, heeft geluk. Volgens de leden van Promojagers België zijn er bij warenhuisketen Colruyt koopjes te doen, onder meer voor Magnums en Cornetto’s. Beheerder Gunther Devisch maakt er deze week zijn tip van voor de lezers van HLN.

Door een 1+1-gratisactie bij concurrenten Albert Heijn en Carrefour heeft Colruyt zijn prijzen voor Magnums verlaagd. Nog tot en met zondag krijg je alle verpakkingen van 6 en 8 stuks aan de helft van de prijs. Voor 6 stuks betaal je zo maar 2,62 euro in plaats van 5,24 euro. “Bij sommige filialen is de prijs zelfs nog lager”, aldus Devisch, “door een combinatie van de actie bij Carrefour en Albert Heijn. Bij Colruyt Assebroek en Brugge Sint-Pieters betaal je maar 1,22 euro. Een koopje dus!”

Korting

Voor klassieke Cornetto’s (12 stuks) geldt bij Colruyt dat je vanaf drie verpakkingen een korting krijgt van 30 procent tot en met 30 juni. Door een actie bij concurrenten Alvo, Makro en Okay (2de aan halve prijs) verlaagt Colruyt de prijs nog wat meer. Je betaalt daardoor niet 5,79 maar 3,49 euro per doos. Ter vergelijking: bij Delhaize betaal je 3,49 euro voor een doos van maar 8 stuks.

Wie reclamefolders in de bus krijgt, kan ook de speciale bon van Colruyt gebruiken die daarbij zat. Die geeft nog recht op 3 procent extra korting.

Opgelet, het gaat hier om rode prijzen van Colruyt. Dat zijn prijzen die aangepast zijn door acties van concurrenten in de directe omgeving. Zorg er dus voor dat de vestiging waar je binnenstapt, in de buurt ligt van de concurrent(en) in kwestie. Je kan dat checken op MyColruyt (site of app), maar moet je dan wel eerst aanmelden.

En nog een extra tip: mocht Colruyt door zijn voorraad zitten, vergeet dan de oorspronkelijke acties niet waardoor de keten zijn prijzen aanpaste. Ook bij Albert Heijn, Carrefour, Alvo, Makro en Okay zijn dus zaakjes te doen.

