PROMOJAGERS SUPERTIP. Hier kan je aperitief Martini kopen aan dumpingprijs

17 juli 2020

10u47 4 Consument Wie houdt van een aperitief van Martini, moet zich volgens Facebookgroep Wie houdt van een aperitief van Martini, moet zich volgens Facebookgroep Promojagers België naar een van de winkels reppen van supermarktketen Albert Heijn. Er loopt een kortingsactie waardoor je flessen Martini Bellini, Martini Rossini en Martini Prosecco voor de helft van de prijs kan kopen. Beheerder Gunther Devisch maakt er deze week zijn supertip van voor de lezers van HLN.

“Het is een hele mooie promotie, die erg populair is in onze groep”, vertelt Devisch enthousiast. “Er kwamen in een paar uur tijd meer dan 500 reacties op. Een dergelijke actie zie je bij Martini hooguit één tot twee keer per jaar.”

Zes stuks

Normaal gezien betaal je 9,99 euro voor een fles aperitief van Martini, nu krijg je voor dat bedrag twee flessen. “Opgelet, je mag wel maar zes stuks meenemen van iets wat in promotie staat bij Albert Heijn”, waarschuwt Devisch. “Je kan later wel nog eens terugkeren natuurlijk. Mocht de voorraad ergens uitverkocht zijn, kan je altijd een andere vestiging van Albert Heijn proberen.”





Supermarktketen Colruyt is Albert Heijn intussen gevolgd met de promotie. Als er een Albert Heijn in de buurt is, wordt bij Colruyt namelijk een Rode Prijs (laagsteprijsgarantie) van toepassing. Je betaalt dan 4,99 euro per fles vanaf twee flessen.

Een leuk extraatje: bij Albert Heijn loopt momenteel een spaaractie volgens Devisch. Je kan er sparen voor een gratis XL Zomer Box, gevuld met 50 producten, ter waarde van 50 euro. Bij elke 15 euro die je in de winkel (niet online) besteedt, krijg je 1 zegel. Een volle spaarkaart van 40 zegels geeft recht op een gratis boodschappenpakket met 50 artikelen. De actie loopt nog tot en met 9 augustus. Je spaarkaart inleveren kan tot en met 16 augustus.

