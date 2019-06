PROMOJAGERS SUPERTIP: heerlijk ronddobberen op luchtmatras in vorm van champagnefles KVDS

21 juni 2019

14u12 4 Consument Het belooft heet te worden volgende week, met temperaturen die vlotjes boven de 30 graden uit zullen komen. Niets zo leuk als dan verkoeling te zoeken in het water en rond te dobberen op een originele luchtmatras, denken ze in de Facebookgroep Promojagers België. En daarvoor moet je nu bij Lidl zijn als we de enthousiaste gebruikers mogen geloven.

Met meer dan 100.000 zijn ze intussen, de leden van Promojagers België. In hun Facebookgroep delen ze constant de strafste promoties die ze tegenkomen en elke week haalt beheerder Gunther Devisch er een supertip uit. Speciaal voor de lezers van HLN.

Champagnefles

Deze week - met het oog op het warme zomerweer dat eraan komt - springt een actie van warenhuisketen Lidl in het oog volgens hem. Voor amper 11,99 euro kan je er een luchtmatras aanschaffen om in het water rond te dobberen. En ze bestaan in allerlei leuke vormen: van een champagnefles of een stuk pizza tot een cactus of een doos popcorn.





Wie snel is, kan bovendien van een tweede actie genieten. Want wie vandaag een bestelling plaatst op de website van Lidl, hoeft geen verzendkosten te betalen. En dat is 3,99 euro uitgespaard. (lees hieronder verder)

Omdat het de langste dag van het jaar is, steekt Lidl trouwens nog een tandje bij, weet Devisch. Elk uur dat de zon schijnt, komt er een promo in de kijker te staan. En daar is heel wat tuinmateriaal bij dat volgende week zeker van pas kan komen. Een koelbox voor 10,79 euro (40 procent korting), een opblaasbaar zwembad voor 31,49 euro (30 procent) of een partytent voor 17,99 euro (10 procent): het zijn maar enkele van de koopjes die je vandaag nog kan doen.