PROMOJAGERS SUPERTIP. Grote stockverkoop met kleding en schoenen vanaf 1 euro KVDS

21 februari 2020

14u37 0 Consument De bekende schoenenketen Bristol organiseert een grote opruiming in een hele reeks filialen en volgens de Facebookgroep Promojagers België kan je er indrukwekkende koopjes doen. “Schoenen, kleding en accessoires gaan er over de toonbank voor prijzen vanaf 1 euro”, weet beheerder Gunther Devisch, die er meteen zijn wekelijkse supertip van maakt voor de lezers van HLN.

De stockverkoop vindt op zaterdag 22 februari plaats, maar volgens de beheerder van Promojagers België - een groep waarin leden de strafste promoties met elkaar delen - kan je in heel wat vestigingen van de keten ook op vrijdag al koopjes doen.

Openingsuren

Bij de Bristol-filialen die deelnemen zijn onder meer die in Ninove, Geraardsbergen, Menen, Ieper, Lichtervelde, Aalst, Gent, Sint-Niklaas, Houthalen, Opglabbeek en Waregem. Je kan er langs tijdens de normale openingsuren van de winkels op zaterdag.





“Het is echt de moeite”, aldus Devisch. “De kortingen gaan tot 70 procent en je vindt er heel wat spullen van maar 1 euro, 2 euro of 3 euro. Onze leden zijn er alvast heel enthousiast over.”

