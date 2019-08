PROMOJAGERS SUPERTIP: gratis-actie van deze supermarkt doet rekeningen halveren KVDS

23 augustus 2019

13u56

Bron: Eigen berichtgeving 2 Consument Bij warenhuisketen Delhaize worden dezer dagen heel wat gratis producten weggegeven. De leden van de Facebookgroep Bij warenhuisketen Delhaize worden dezer dagen heel wat gratis producten weggegeven. De leden van de Facebookgroep Promojagers België raken er niet over uitgepraat en daarom heeft beheerder Gunther Devisch er deze week zijn supertip van gemaakt voor de lezers van HLN.be. “Ik heb al foto’s voorbij zien komen van rekeningen die bijna gehalveerd werden”, verklapt hij.

De actie van Delhaize is volgens Devisch erg interessant en gaat van 1+1 over 2+2 tot zelfs 20+20 gratis. “Er zijn heel wat producten betrokken bij de actie”, aldus Devisch. “Extra populair in onze groep (waar leden de strafste promoties met elkaar delen, red.) zijn Capri Sun (1+1), Chokotoff (1+1), Pepsi (1+1), Milka (2+2) en toiletpapier van Scottex (20+20). Zeker het toiletpapier is goedkoop, want daar zakt de prijs tot 0,25 cent per rol. Ter vergelijking: bij Bol.com betaal je 0,38 euro per rol.”

Frietjes

Doen deze week ook mee aan de gratis-actie: Belgische frietjes van Belviva, lasagne van Come A Casa, zalm, Schweppes Agrum, Leffe, Bacardi, vaatwastabletten en pods van Dreft, wasgel van Persil, shampoo van Ultra Doux, Colgate en Rexona. De complete lijst vind je hier. “De actie loopt nog tot woensdag 28 augustus, dus je hebt nog even de tijd”, aldus Devisch.





Ook wie zijn boodschappen liever online bestelt en ophaalt of thuis laat leveren, kan zijn voordeel doen. “Nog tot en met 25 september krijg je daar 50 procent korting op”, gaat Devisch verder. “De kost om je boodschappen te laten verzamelen door het winkelpersoneel, bedraagt maar 2 euro en valt zelfs helemaal weg vanaf 150 euro. Ter vergelijking: bij Colruyt betaal je 5,50 euro. Thuislevering kost je maar tussen de 3,45 en de 4,95 euro, als je voor minstens 60 euro koopt.”

Wie voor 75 euro koopt, maakt bovendien kans op een bon van 10 euro die je kan besteden bij Bol.com. “Dat aanbod is geldig van 14 tot en met 31 augustus en geldt voor de eerste 10.000 in het Nederlands bevestigde online reservaties op www.delhaize.be”, aldus Devisch nog.

Respons

De respons bij Promojagers België is groot en sommige leden deelden al een foto van hun kasticket. “Zo heb ik al iemand uit Oostkamp zien passeren die een rekening had ter waarde van 61,82 euro en die maar 37,25 euro moest betalen. Dat is een korting van maar liefst 24,57 euro.”