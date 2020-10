PROMOJAGERS SUPERTIP. Flessenwater spotgoedkoop bij Colruyt en dat is niet het enige KVDS

09 oktober 2020

09u00 2 Consument Wie zijn voorraad flessenwater wil aanvullen, moet volgens de Facebookgroep Wie zijn voorraad flessenwater wil aanvullen, moet volgens de Facebookgroep Promojagers België naar Colruyt. Zowel op de flessen van het merk Evian als die van Nestlé is er een stevige korting te scoren. En er zijn nog meer koopjes te doen bij de discounter.

Gunther Devisch – de beheerder van Promojagers België – maakt er deze week zijn supertip van voor de lezers van HLN. “Voor Evian (1,5L) krijg je bij Colruyt, Carrefour en Delhaize 33,34 procent korting vanaf 18 flessen”, zegt hij. “Lidl en Spar gaan voor 2+1 gratis.”

Rode Prijs

Concreet betaal je (vanaf 18 stuks) 0,588 euro per fles bij Carrefour, 0,609 euro bij Delhaize, 0,606 euro bij Lidl en 0,610 euro bij Spar. “De prijs bij Colruyt is zelfs maar 0,55 euro per fles vanaf 18 stuks, met dank aan de Rode Prijs of laagsteprijsgarantie als die andere winkels in de buurt liggen. De gewone prijs is al snel 1 euro, dus dat is niet slecht. Let wel op: de Rode Prijs loopt deze week af”, aldus Devisch.





Voor flessenwater van Nestlé (1,5L) is er bij Colruyt een Rode Prijs door een actie van Albert Heijn. Je krijgt daarbovenop een Xtra-korting van 40 procent vanaf 24 flessen. “Ter vergelijking: bij Carrefour betaal je 0,598 euro per fles”, aldus Devisch. “Bij Delhaize krijg je 25 procent korting vanaf 12 flessen en 35 procent als je je klantenkaart gebruikt. Dat komt respectievelijk op 0,499 euro en 0,43 euro per fles. Bij Colruyt betaal je 0,42 euro per fles, maar met de korting van 40 procent vanaf 24 flessen nog maar 0,25 euro per fles. Ook hier loopt de Rode Prijs deze week wel af.”

Heel wat leden van Promojagers België sloegen al hun slag en deelden foto’s van hun volgeladen autokoffers. Zelf liet Devisch de promo ook niet passeren.

Volgens de man zijn er nog meer interessante koopjes te doen bij Colruyt. Zo is er momenteel een Xtra-korting van 40 procent vanaf 4 pakken Pampers. Daarbovenop is er een Rode Prijs door enkele acties bij concurrenten, zoals Carrefour (2+2 gratis) en Albert Heijn (1+1 gratis).

Pampers

“Voor Pampers Premium Protect 1 2-5kg (44st) betaal je daardoor maar 0,08 euro per pamper”, aldus Devisch. “Hetzelfde geldt voor Pampers Aqua Pure Billendoekjes. Daarvoor betaal je nu amper 0,017 euro per doekje. Dat is bijna de helft goedkoper dan bij Kruidvat, waar momenteel een actie is waarbij je 5 verpakkingen krijgt voor 25 euro, wat neerkomt op 0,0347 euro per doekje. Bij een prijs onder de 0,20 euro doe je enorm je voordeel. Colruyt gaat daar dus nog onder.”

Ook wasverzachter van Lenor is momenteel goedkoop bij Colruyt volgens Devisch, net als tandpasta van Oral-B (40 procent korting vanaf vier stuks), Dash Vloeibaar (33,34 procent korting vanaf drie stuks), Dreft Vloeibaar en Vaatwastabletten (33,34 procent korting vanaf drie stuks) en Lipton Ice Tea (20 procent korting vanaf 36 flessen of 48 blikjes).

