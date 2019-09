PROMOJAGERS SUPERTIP: fikse kortingen op Pampers en sommige klanten kríjgen (!) zelfs geld aan de kassa KVDS

13 september 2019

10u30 2 Consument Wie thuis een kleintje heeft rondlopen, kan dezer dagen een slag slaan. Heel wat warenhuizen bieden fikse kortingen aan op Pampers. Voor de allerbeste koop moet je echter bij Colruyt zijn, volgens Wie thuis een kleintje heeft rondlopen, kan dezer dagen een slag slaan. Heel wat warenhuizen bieden fikse kortingen aan op Pampers. Voor de allerbeste koop moet je echter bij Colruyt zijn, volgens Promojagers België . Leden van de Facebookgroep - die de strafste promoties met elkaar delen - postten al rekeningen die op een indrukwekkende manier gereduceerd werden.

“Iedereen heeft het erover”, vertelt Gunther Devisch. Hij is beheerder van Promojagers België en selecteert elke week de allerbeste tip uit zijn Facebookgroep voor de lezers van HLN.be. Deze keer hoefde hij er niet lang over na te denken.

Test Aankoop

In samenwerking met Test Aankoop biedt Pampers nog tot 14 oktober een kortingsbon van 3 euro aan op Baby Dry en Premium Protection (maat 3-6). Daarmee wil het merk vieren dat die luiers dit jaar de grote luiertest van de consumentenorganisatie wonnen. Het enige wat je moet doen, is je registreren op een website en daarna kan je de bon gewoon afprinten. De bon is inwisselbaar in alle Belgische winkels. En sommige van die winkels doen daar nog een schepje bovenop.





Zo krijg je bij Albert Heijn momenteel 2 pakken Baby Dry voor 10 euro. Hyper Carrefour heeft dan weer een 2+2 gratis-actie lopen voor Baby Dry. Wie daarbij ook de kortingsbon van 3 euro afgeeft, ziet de prijs van zijn rekening dus flink omlaag gaan.

Als er een Colruyt in de buurt is, is de laagsteprijsgarantie (rode prijs) van de keten van toepassing. En dan wordt het helemáál interessant. “Je betaalt dan nog maar 0,05 euro per luier”, aldus Devisch. “Dat is een stevige korting, als je weet dat je voor een pamper normaal gezien 0,30 euro kan betalen (Kruidvat). Ik deed de test met een Baby Dry 3 midpack van 38 stuks.”

Nóg grotere slag

Wie al lid was van Promojagers België en aandachtig volgt wat er in de Facebookgroep gebeurt, kon deze week zelfs een nóg grotere slag slaan. Colruyt gaf tot dinsdag namelijk een Xtra-korting, waardoor je 33 procent vermindering kreeg vanaf 3 pakken Pampers.

Leden van Promojagers België deelden foto’s van hun kastickets, waarop te zien was hoe hun rekening werkelijk gedecimeerd werd. Van 180 naar 9 euro bijvoorbeeld, van 109,62 naar 12,05 euro, van 85,5 naar 2,5 euro of van 75 naar 3,75 euro.

Sommigen deelden zelfs een kasticket waarop te zien was dat ze geld krégen na hun aankoop van Pampers. 5 euro na een aankoop ter waarde van 15 euro en 3 euro na een aankoop ter waarde van 20 euro.