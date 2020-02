PROMOJAGERS SUPERTIP. Fikse kortingen op Cola Zero, Spa Reine, Tahiti en meer (en je hebt geen bonnen nodig) Koen Van De Sype

28 februari 2020

16u59 0 Consument Colruyt stelt vanaf maandag paal en perk aan het excessieve gebruik van kortingsbonnen. Dat betekent volgens de leden van Facebookgroep Promojagers België niet dat je er geen koopjes meer kan doen. Integendeel, want door een actie bij Albert Heijn zijn onder meer Spa Reine en Tahiti er momenteel spotgoedkoop. Ook voor voordelige cola, soep en spaghetti kan je erheen.

“Albert Heijn heeft deze week een promotie op douchegel van Tahiti”, weet beheerder Gunther Devisch van Promojagers België, waar de strafste promo’s gedeeld worden. “Wie een product koopt, krijg er gratis één bij. Daardoor betaal je nu in plaats van 3,98 euro maar 1,99 euro voor twee stuks. Als er een Colruyt in de buurt is, zal die de prijs ook laten dalen (Rode Prijs of laagsteprijsgarantie, red.). In dit geval kan je er zelfs al een product van Tahiti kopen voor maar 0,99 euro.”





En dat is nog niet alles. “Tot en met 10 maart is er ook een Xtra-korting van 40 procent vanaf 4 stuks Tahiti”, aldus Devisch. “Dat betekent dat je vanaf 4 producten maar 0,59 euro per stuk meer betaalt. Dat is nog maar een kwart van de normale prijs: 1,99 euro.”

Hetzelfde verhaal voor Spa Reine (6 x 1,5 liter). Albert Heijn heeft een promotie waarbij je 33 procent korting krijgt vanaf 3 pakken (18 flessen). Als er een Colruyt in de buurt is, laat die met zijn Rode Prijs de prijs zakken tot 0,63 euro per stuk. “En er is bovendien een hoeveelheidskorting waardoor de prijs vanaf 12 flessen zakt naar 0,59 euro per fles.”, aldus Devisch. “Ook hier krijg je tot en met 10 maart een Xtra-korting: 40 procent vanaf 24 flessen.”





Omgerekend betaal je voor 24 flessen dus 0,59 euro x 24, min 40 procent korting. Dat is 0,35 euro per fles. “Terwijl de originele prijs 0,77 euro per fles is bij drankencentrale Prik&Tik”, aldus Devisch.



Er is ook een promotie op spaghetti van het huismerk Boni (500g). “Je betaalt er als reactie op een pasta van het A-merk maar 0,35 euro per stuk (Rode Prijs)”, aldus Devisch. “Vanaf 6 stuks is er een extra korting van 33,34 procent, waardoor je nog maar 0,23 euro per stuk betaalt. Dat is minder dan het doorgaans goedkopere huismerk Everyday, dat 0,35 euro kost.”

Voor tomatensoep met balletjes van Liebig DéliSoup (1l) betaal je nu maar 1,52 euro. Dat is een reactie op een 2 + 1 gratis-actie van Match, als die in de buurt gevestigd is (Rode Prijs). “Vanaf 6 verpakkingen krijg je daarbovenop een korting van 30 procent”, aldus Devisch. “Dan betaal je dus 1,06 euro per stuk. Ter vergelijking: bij Carrefour betaal je de normale prijs van 2,69 euro.”

Devisch raadt ook aan om een blik te werpen op Evian (40 procent korting vanaf 32 flessen), Contrex (33,34 procent vanaf 18 stuks), Coca Cola Zero in blik (25 procent vanaf 45 stuks) en Tripel Karmeliet (30 procent korting vanaf 1 bak). “Check voor Rode Prijzen altijd de MyColruyt-app, zodat je weet of ze wel gelden in de Colruytvestiging waar hij naartoe wil gaan.”

LEES OOK: Colruyt voert strenge regels in: “Met 7.000 bonnen langs de kassa, dát zal niet meer lukken”

BEKIJK OOK: