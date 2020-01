PROMOJAGERS SUPERTIP: Drogisterij geeft fikse kortingen op heleboel dagdagelijkse producten KVDS

31 januari 2020

11u48 0 Consument Het is de laatste dag van de solden en dat betekent dat je op veel plaatsen extra stevige kortingen krijgt. De leden van de Facebookgroep Het is de laatste dag van de solden en dat betekent dat je op veel plaatsen extra stevige kortingen krijgt. De leden van de Facebookgroep Promojagers België – die de strafste promoties met elkaar delen – zijn bijzonder enthousiast over een actie van drogisterijketen Kruidvat. Je kan er een heleboel dagdagelijkse producten kopen aan dumpingprijzen. Zo deelde Laura dat ze voor een winkelmand ter waarde van 1.160 euro amper 290 euro betaalde.

Beheerder Gunther Devisch van Promojagers België maakte van de actie van Kruidvat dan ook zijn wekelijkse supertip voor de lezers van HLN. “De keten geeft een kassakorting van 75 procent op alle artikelen met een gele sticker”, weet hij. “Voor elektro is dat 50 procent (groene sticker). Extra interessant is dat het nu voor iedereen is: in tegenstelling tot de voorbije dagen heb je er geen klantenkaart meer voor nodig.”

Luierbroekjes

En daar blijft het niet bij. “Er is ook een actie waarbij 75 procent korting gegeven wordt op een hele reeks dagdagelijkse artikelen, zoals luierbroekjes en speelgoed”, gaat hij verder. “In de winkels is dat duidelijk aangegeven. Daar heb je wél je klantenkaart voor nodig.”





Zeker over die laatste actie raken de leden van Promojagers België niet uitgepraat. “Zo vertelde een van onze leden dat ze 870 euro korting had geïncasseerd”, aldus Devisch. “Haar rekening was van 1.160 naar 290 euro gegaan. (lees hieronder verder)

Ook interessant bij Kruidvat volgens Devisch: billendoekjes van Zwitsal (20 euro in plaats van 47,84 voor een 8-pak), Always (40% korting bij aankoop van 4 stuk en 30% bij aankoop van 3 stuks), Theramed, Fa, Nature Box en Denivit (2+2 gratis) en Arielpods (4 dozen voor 10 euro).

“Het is vooral in de winkels nog de moeite”, geeft Devisch nog mee. “Online is er niet veel meer beschikbaar en moet je best wel wat zoeken.”