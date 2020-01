PROMOJAGERS SUPERTIP. Driedubbele korting bij schoenenketen: “133 in plaats van 485 euro betaald voor 5 paar” KVDS

17 januari 2020

14u47 12 Consument Wie nieuwe schoenen wil: het is het moment. Volgens de leden van Wie nieuwe schoenen wil: het is het moment. Volgens de leden van Promojagers België – een Facebookgroep waar leden de strafste kortingsacties met elkaar delen – zijn er koopjes te doen bij enkele bekende ketens. Brantano voorop.

“Brantano en Torfs zitten momenteel aan solden tot 70 procent”, weet beheerder Gunther Devisch, die elke week een supertip uit zijn groep deelt met de lezers van HLN. “Maar dat is niet alles. Daarbovenop zijn nog extra kortingen te scoren.”

Volumekorting

Bij Brantano krijg je nog een extra volumekorting van 10 procent als je drie stuks of meer koopt in de solden. En vier Vlaamse filialen van de keten die even dichtgaan voor verbouwingen, geven daar nog 20 procent korting bovenop op een aangepast assortiment. Het gaat om vestigingen in Wevelgem, Knokke-Heist, Ronse en Beringen.





“Onze leden hebben het zich geen twee keer laten zeggen”, aldus Devisch. “Zo deelde iemand een rekening waarop te zien was hoe hij maar liefst 353 euro korting had gescoord. Hij betaalde 133 in plaats van 486 euro voor vijf paar schoenen.”

Wie een kaart heeft van de Gezinsbond, krijgt surplus ook 5 procent spaarkorting, aldus Devisch. “Je kan 10 euro sparen met je kaart en dat bedrag laten aftrekken van je rekening.”

Online

Een van de leden van Promojagers België tipte zelfs dat je nog iets extra’s uit de brand kan slepen als je online bestelt en je schoenen in de winkel ophaalt: “Bestel in het begin van de solden je favoriete items en tegen de tijd dat je bestelling in de winkel is, starten vaak de ‘extra solden’ en kan je ze dus ook extra voordelig kopen. Ik kocht twee paar pantoffels ter waarde van 16,95 euro en 19,95 euro en een handtas van 34,99 euro en betaalde uiteindelijk maar 23,76 euro.”

Ook bij Torfs krijg je nog een extra korting bovenop de solden. “Als je online bestelt”, weet Devisch. “Er is namelijk een tweede afprijzing waarmee je nog 5 procent extra krijgt.”