PROMOJAGERS SUPERTIP: Deze verwenboxen voor Valentijn kosten maar een prikje (en er zijn er ook voor honden en katten!) KVDS

14 februari 2020

09u00 0 Consument Het is valentijn en wie nog een last minute cadeautje zoekt voor een geliefde, kan volgens de leden van Facebookgroep Promojagers België – die de strafste promoties met elkaar delen – best een kijkje nemen op Het is valentijn en wie nog een last minute cadeautje zoekt voor een geliefde, kan volgens de leden van Facebookgroep Promojagers België – die de strafste promoties met elkaar delen – best een kijkje nemen op Mijnbox.be . Je vindt er leuke verwenpakketten voor hem en haar, voor amper een kwart van de werkelijke prijs. Ook je hond en je kat worden niet vergeten!

In totaal zijn er zes boxen in de aanbieding, weet Gunther Devisch van Promojagers België. Hij maakt er meteen zijn supertip van deze week van voor de lezers van HLN.

“In het pakket voor vrouwen zitten onder meer een Dolce Gusto Mini-koffiezet, een haardroger, een plaid, een kam, een toilettas en een zak chips. In plaats van de eigenlijke waarde van 208,99 euro betaal je maar 49,95 euro”, aldus Devisch. “Het pakket voor mannen heeft dezelfde prijs en heeft een waarde van 210,10 euro. Daarin zit naast de Dolce Gusto Mini onder meer een koffiemok, een scheerapparaat, een badset, een tandenborstel, tandpasta, een flesje bier en chips.” (lees hieronder verder)

Opmerkelijk: er is ook een box voor honden en katten. In het hondenpakket zitten een hondenkussen, een eet- en een drinkbankje, vulling voor de hondenbak, een dierenspray, voeder, snacks, speeltjes en een fleecedekentje. Voor katten is er een tipitent, een eet- en een drinkbankje, kattenbakvulling, een dierenspray, voeder, speeltjes en een fleece.

“De box voor katten kost 24,95 in plaats van 83,62 euro en die voor honden 24,95 in plaats van 83,47 euro”, weet Devisch. “Die laatste is het populairst van allemaal.” (lees hieronder verder)

Ook wie zoon of dochter een plezier wil doen, zal zijn gading vinden. Boxen voor jongens kosten 59,95 in plaats van 176,30 euro, die voor meisjes 24,95 in plaats van 55,64 euro. “Dat is een korting van iets meer dan 50 procent”, aldus Devisch. “Bij meisjes zitten er onder meer een rugzak van K3, een schort, waterverf en kleurpotloden in het pakket, bij jongens zijn dat een tipitent, katapulten, indianenhoedjes en viltstiften.” (lees hieronder verder)

“Snel zijn is de boodschap”, waarschuwt hij nog. “Op is op. Hou er wel rekening mee dat de pakketten pas later arriveren. Er wordt geleverd binnen de 15 werkdagen. Maar je kan de box altijd als waardebon afgeven op valentijn, natuurlijk.”