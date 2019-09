PROMOJAGERS SUPERTIP: deze supermarktketen betaalt een hele reeks producten 100% terug KVDS

16u25 0 Consument Wie graag winkelt maar niet graag zijn portemonnee opentrekt, moet momenteel bij Carrefour zijn. Toch als we de leden van Facebookgroep Wie graag winkelt maar niet graag zijn portemonnee opentrekt, moet momenteel bij Carrefour zijn. Toch als we de leden van Facebookgroep Promojagers België mogen geloven, die de strafste kortingsacties met elkaar delen. De supermarktketen betaalt een hele reeks producten voor 100% terug en daarom maakt beheerder Gunther Devisch er deze week zijn supertip van voor de lezers van HLN.be.

De actie waar alles om draait zijn de Cashback Days. Van 25 tot 29 september krijg je een hele reeks producten helemaal terugbetaald. En de actie wordt nog een keer herhaald (met andere producten) van 9 tot 13 oktober. Het gaat onder meer om Yakult Light, bioboter van Balade, Luikse Siroop met abrikozen, spuitwater van Perrier met komkommer en frietjes van McCain.

Eenvoudig

“Het systeem is heel eenvoudig”, aldus Devisch. “Eerst schrijf je je in op www.cashbackdays.be en deel je je persoonsgegevens en het rekeningnummer waarop het geld gestort mag worden. Daarna krijg je een mail met een link om je deelname te bevestigen. Vervolgens kan je de producten aankopen bij Carrefour Hypermarket, Carrefour Market of online. Achteraf wordt het betaalde geld teruggestort op je rekening.”





Devisch waarschuwt wel dat het een beetje zoeken is naar de producten in de winkel en dat je per gezin maar één product van elk mag kopen. De actie geldt ook maar zo lang de voorraad strekt.

Maar daar houdt het niet op. “Bij Carrefour Hypermarket loopt er ook een Gratis Festival”, gaat Devisch verder. “Je kan die acties combineren. Bij heel wat producten geldt 1+1 gratis of 2+2 gratis. Onder meer bij Dash pods, allesreiniger van Mr Proper, Bref WC-gel, Boursin en Maes Radler. Tot en met 30 september zijn ook de promoties van de vorige folder nog van kracht. Het gaat onder meer om frietjes van McCain (1+1), Spa Rood (1+1), Carolin (1+1) en tandpasta van Colgate (1+1).”

Hyper Deals

En dan hebben we het nog niet over de 2-wekelijkse Hyper Deals gehad. “Die actie lijkt een beetje op het Gratis Festival”, aldus Devisch. Voor ananassen geldt bijvoorbeeld 1+1 gratis, voor Dove douchegel of deo 2+2 gratis en voor chipolata en merguez zelfs 7+7 gratis.

“Gebruik ook je Bonuskaart en spaarpunten”, geeft Devisch nog mee. “Wie 500 punten bijeen gespaard heeft, krijgt een kortingscheque van 5 euro.”