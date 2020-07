PROMOJAGERS SUPERTIP. Deze ketens gaan voluit voor koppelverkoop: “65,99 euro betaald voor drie paar schoenen in plaats van 304,95 euro” Koen Van De Sype

03 juli 2020

09u00 2 Consument De sperperiode voor de solden (die dit jaar op 1 augustus beginnen door de coronacrisis) is gestart, maar dat betekent niet dat je nu al geen koopjes kan doen volgens de leden van De sperperiode voor de solden (die dit jaar op 1 augustus beginnen door de coronacrisis) is gestart, maar dat betekent niet dat je nu al geen koopjes kan doen volgens de leden van Promojagers België . Winkels voor kleding, schoenen en lederwaren mogen dan wel geen prijsdalingen aankondigen, koppelverkoop is wél toegestaan en daar doen enkele ketens voluit aan mee.

“De leden van onze Facebookgroep hebben de afgelopen dagen al flink hun voordeel gedaan”, aldus beheerder Gunther Devisch, die van de koppelverkoop deze week zijn supertip voor HLN maakt.

Outlet

Kledingketen JBC organiseert op 3, 4 en 5 juli een outlet in de Expo in Waregem. “Je vindt er kleding uit de zomercollectie voor prijzen van 1 tot 20 euro”, aldus Devisch. “Voor wie West-Vlaanderen te ver is: in de gewone winkels van JBC zijn ook al kortingen te scoren van 70 procent. Zo liet een van onze leden weten dat hij 15 euro betaalde voor vier truien. Dat is amper 3,75 euro per stuk.”

Ook bij kledingketen H&M kan je volgens Devisch genieten van koppelverkoop. “Inge K. uit onze groep kreeg op het einde van de rit meer korting dan wat ze moest betalen. Ze gaf 101,86 euro uit en bespaarde maar liefst 105 euro”, vertelt hij.

Iets soortgelijks maakte Ann V. mee bij kledingketen C&A. Zij kocht bijna 20 stuks en zag haar rekening dalen van 242 naar 103 euro. “Er waren jassen van 3, 5 en 9 euro”, getuigt ze. “Als je ze mooi vindt en je maat is er nog, dan is het echt een koopje”, klinkt het.

Ook Bel&Bo doet aan koppelverkoop. Nadine P. spaarde er 42 euro uit en betaalde maar 78,76 euro aan de kassa. “Ze waren alles nog aan het labelen, maar waren heel behulpzaam om te tonen wat er afgeprijsd was”, vertelt ze. “Mijn kleinzoon heeft weer een gevulde kleerkast.”

Schoenen

Dringend nood aan nieuwe schoenen? Dan moet je volgens Promojagers België naar Torfs. “Er zijn kortingen tot 70 procent vanaf twee stuks”, aldus Devisch. “Katy H. deed er flink haar voordeel. Ze betaalde maar 65,99 euro voor drie paar schoenen in plaats van 304,95 euro. Dat is een enorme korting van 238,96 euro.”

En ook bij Brantano zijn zaakjes te doen. “Daar gelden kortingen tot 60 procent”, aldus Devisch, “bij aankoop van twee artikelen, waarvan er één een kortingskaartje heeft.”

