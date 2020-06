PROMOJAGERS SUPERTIP. Deze keten strooit met kortingen en dat maakt vaatwastabletten, luiers en verzorgingsproducten spotgoedkoop KVDS

05 juni 2020

09u00 8 Consument Wie de komende dagen boodschappen doet, passeert best ook eens bij Kruidvat. Volgens de leden van de Facebookgroep Promojagers België stapelt de kruidenier tot en met zondag de ene actie op de andere en kan je er onder meer vaatwastabletten, luiers en verzorgingsproducten kopen aan een fel gereduceerde prijs. Beheerder Gunther Devisch maakt er deze week dan ook zijn supertip van voor de lezers van HLN.

Met meer dan 200.000 zijn ze inmiddels, de leden van Promojagers België. En meer dan ooit delen ze de strafste promoties die ze tegenkomen met elkaar. Deze week is Kruidvat het gespreksonderwerp bij uitstek, want daar zijn nog tot en met zondag mooie koopjes te doen.

“Zo kan je er een jaarvoorraad vaatwastabletten (300 stuks) van Finish kopen voor maar 26,99 euro”, aldus Devisch. “Dat is 0,09 euro per tablet. Erg goedkoop.”



Ook wie luiers nodig heeft, kan een zaakje doen. “De luiers van het huismerk hebben een nieuwe verpakking en daarom verkoopt Kruidvat de oude verpakkingen met kortingen van 30 procent voor één pak en 50 procent voor twee pakken”, gaat hij verder. “Dat geldt voor alle maten en alle soorten verpakkingen. Rondrijden is de boodschap, want deze promo geldt zolang de voorraad strekt.”



Wie liever luiers heeft van het bekende merk Pampers, kan ook zijn voordeel doen. Daarop geldt immers een volumekorting van 3+2 gratis of 2+1 gratis. Bestel je online? Dan is de verzending gratis vanaf vijf stuks. Voeg alle verpakkingen toe aan je mandje, óók de gratis verpakkingen. De gratis exemplaren worden daarna afgetrokken.

Ook in het rek van de verzorgingsproducten zijn kortingen te scoren. Zo geldt er een 2+2 gratis-actie op een heel aantal producten van Axe, Rexona, Dove, Timotei en Always. Het gaat onder meer om douchegel, deo en haarverzorgingsproducten. Wie twee stuks koopt uit het gamma van Nivea, Hansaplast of Labello, krijgt een gratis lunchkoeltas ter waarde van 9 euro. En wie twee stuks koopt uit een reeks producten van L’Oréal, Garnier, Ultra Doux, Fructis, Maybelline en Elseve, mag een gratis weckpot ter waarde van 7,99 euro mee naar huis nemen.

Met Vaderdag in het vooruitzicht worden ook de papa’s niet vergeten. Wie een XXL-verpakking koopt van Gillette (Fusion 20 stuks of Mach3 25 stuks) ter waarde van 59 euro, krijgt er een gratis JBL Clip 3-speaker van dezelfde waarde bovenop. “Een koopje”, aldus Devisch. “Lees wel de actievoorwaarden op de website. Je krijgt de box niet meteen mee, maar moet hem online aanvragen.”

Je kan ook een gratis XL-foto laten printen voor je (plus)papa met de kortingscode PAPA20, die je op het einde van je bestelling moet ingeven. Het formaat is 20 op 15 centimeter.

Voor wie daar nog niet genoeg aan heeft, zijn er ook nog weekendacties bij Kruidvat. Daarbij zit onder meer een 1+1 gratis-actie voor alle opzetborstels voor elektrische tandenborstels van Philips, Signal en Oral-B. Je kan ook je voordeel doen bij het aankopen van Ariel pods (2 verpakkingen voor 8 euro) en Dixan wasmiddel (2 verpakkingen voor 11,99 euro).

Alle info vind je in de folder van Kruidvat. Op producten van het huismerk krijg je dubbele spaarpunten. Elke 450 punten geven recht op 2,50 euro korting aan de kassa, bij een besteding vanaf 20 euro in de winkel.

