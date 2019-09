PROMOJAGERS SUPERTIP: de ultieme gids om ontelbare kortingsbonnen te vinden KVDS

06 september 2019

18u11 10 Consument Waar vinden jullie toch al die kortingsbonnen waarmee je koopjes kan doen? Dat is met kop en schouders de vaakst gestelde vraag in de Facebookgroep Waar vinden jullie toch al die kortingsbonnen waarmee je koopjes kan doen? Dat is met kop en schouders de vaakst gestelde vraag in de Facebookgroep Promojagers België , waar leden de strafste promoties die ze tegenkomen met elkaar delen. “Veel mensen zien dat we overal kortingen krijgen dankzij bonnen en vragen zich af waar we die vandaan halen”, zegt beheerder Gunther Devisch. “Daarom, speciaal voor de lezers van HLN.be: onze ultieme kortingsbonnengids.”

Gespecialiseerde bonnensites

“Een van de snelste en makkelijkste manieren om kortingsbonnen te vinden, is een beroep doen op gespecialiseerde sites”, aldus Devisch. “Je kan daar de ‘e-coupons’ gewoon afprinten. Het aanbod wordt regelmatig vernieuwd, dus je keert best af en toe terug.” Enkele voorbeelden:

www.bonnenwereld.be/

www.myshopi.com/nl-BE/welkom

promolife.be/nl

promolife.be/sodexo4you/nl

www.tegendecrisis.be/

Merkensites

“Je kan ook e-coupons vinden op de websites van merken en bedrijven”, gaat Devisch verder. “Zininmeer.be, bijvoorbeeld, is een initiatief van Procter & Gamble, dat bekend is van zijn huishoud- en verzorgingsproducten als Ariel, Always, Pampers, Mach3 en Oral-B.” Enkele voorbeelden:

http://bit.ly/ZinInMeer_Bonnen

http://bit.ly/Superbuurt-Kortingsbonnen

www.nivea.be

www.maredsouskazen.be

Google

Misschien voor de hand liggend, maar je moet erop komen: Google. “Ga gewoon naar Google, tik een merknaam in en voeg ‘kortingsbon’ toe”, gaat Devisch verder. “Bijvoorbeeld: ‘Alpro kortingsbon’. Als er ergens iets te rapen valt, zal je het snel weten.”

Nieuwsbrieven

Een goede tip om kortingsbonnen te scoren is volgens Devisch je inschrijven voor nieuwsbrieven van merken. Je kan ze op papier thuis laten toesturen of online in je mailbox krijgen. “Hiervoor kan je misschien best een apart e-mailadres aanmaken”, klinkt het. “Anders wordt je mailbox elke dag overstelpt met reclame. Een lange lijst met suggesties, vind je hier.

Promojagers België

“In onze Facebookgroep hebben we maandelijks een topic ‘e-coupons’, waar we de digitale bonnen van de maand verzamelen”, aldus Devisch. “Dat kan gaan om kortlopende promoties, zoals een bon van 1 euro op Becel of Herta, maar ook om langlopende acties, met kortingen voor bijvoorbeeld Pizza Hut, Lunch Garden, Gamma en Hubo. We doen ook acties en organiseren wedstrijden waarmee je bonnenpakketjes kan winnen. Volg ons dus op Facebook.”

Kranten, tijdschriften en reclamefolders

Ook in kranten en tijdschriften vind je volgens Devisch regelmatig kortingsbonnen. Net als in het reclamedrukwerk dat gratis verdeeld wordt. “Je mag in dat laatste geval natuurlijk geen sticker op je bus hangen dat je geen reclame wenst”, aldus de beheerder van Promojagers België.

Klantenkaarten van supermarkten

“Als je een klantenkaart aanvraagt in een supermarkt, kan je vaak een optie aankruisen om reclame en bonnen te ontvangen”, aldus Devisch. “Zowel per post als per mail.”

Bonnen in winkels

“Heel wat winkels bieden ook binnen in hun zaak kortingsbonnen aan. Die hangen dan bijvoorbeeld in het rek naast het product”, vertelt Devisch. “Soms vind je ook complete boekjes met bonnen aan de ingang of aan de kassa. Loop daar niet gewoon voorbij, maar gebruik ze!”

Devisch maakt wel een belangrijke kanttekening. “Lees de kortingsbonnen altijd goed en bekijk de voorwaarden aandachtig. De meeste winkels aanvaarden ze, maar laten bijvoorbeeld niet altijd toe om ze te cumuleren met andere acties. Uitkijken is dus de boodschap”, klinkt het nog.