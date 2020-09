PROMOJAGERS SUPERTIP. Bol.com geeft tien dagen lang stevige kortingen: “Je kan veel geld besparen” KVDS

25 september 2020

09u00 2 Consument Webwinkel Bol.com organiseert zijn jaarlijkse ‘bol tiendaagse’ en volgens de leden van de Facebookgroep Webwinkel Bol.com organiseert zijn jaarlijkseen volgens de leden van de Facebookgroep Promojagers België zijn er straffe deals te doen. Er zijn korting te scoren op een breed gamma aan producten, van boeken, cd's en dvd’s tot huishoudproducten en elektronica, weet beheerder Gunther Devisch. Hij maakt er deze week zijn supertip van voor de lezers van HLN.

“De tiendaagse is erg populair in onze groep”, aldus Devisch. “We hebben er zelfs een speciaal topic rond gemaakt op onze Facebookpagina, waar onze leden hun ervaringen kunnen delen. Je krijgt op de website van Bol.com dan ook aanzienlijke korting op heel wat verschillende producten en dat nog tot en met woensdag 30 september. Zo is er een 1+1 gratis-actie van Tefal-pannen. Je kan ook goedkoop vaatwastabletten van Sun kopen. Je betaalt maar 0,07 euro per tab, dat is weinig want een prijs onder de 0,10 euro is een koopje.”

Wasverzachter

Hetzelfde geldt voor wasverzachter. “Ons lid Anja betaalde 0,05 euro per wasbeurt en ook dat is een scherpe prijs", aldus Devisch. “Verder krijg je tot 40 procent korting op elektronica van Philips en zijn ook de luiers van Pampers interessant, met een prijs onder de 0,20 euro per luier.”





In de Facebookgroep hebben al heel wat leden hun koopjes gedeeld. “Met deze dagen koop ik altijd Tempo-zakdoeken. Voor twaalf dozen betaal je nu tussen 14 en 15 euro in plaats van 20 euro”, vertelt Mercedes.

Sandra vertelt dan weer hoe ze flink wat geld bespaarde bij de aankoop van vloeibaar wasmiddel en wasverzachter en ook Eva zocht het in die afdeling. “Vaatwastabletten, wasmiddel, shampoo en zeep zijn altijd erg de moeite. Je kan er veel geld op besparen”, vertelt ze.

