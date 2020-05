PROMOJAGERS SUPERTIP. Blokker wordt Mega World en houdt uitverkoop: “Meer dan 150 euro korting gekregen”

Consument

Winkelketen Blokker is overgenomen en verandert in discounter Mega World. Maar voor het zo ver is, wordt er in de vestigingen van de keten nog een grote uitverkoop gehouden. Volgens de leden van de Facebookgroep Promojagers België – die de strafste promoties met elkaar delen – zijn er tot eind juni ferme deals te doen. Zo deelt iemand dat ze aan de kassa haar rekening zag zakken van 363 naar 210 euro: “Ik heb meer dan 150 euro korting gekregen.”