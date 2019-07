PROMOJAGERS SUPERTIP: bij deze supermarkt krijg je hele zomer dubbele kortingen KVDS

12 juli 2019

14u25 6 Consument Deze zomer moet je voor indrukwekkende kortingen bij warenhuisketen Colruyt zijn, volgens de leden van Facebookgroep Promojagers België. De hele vakantie lang worden de kortingen op een steeds wisselend assortiment van producten verdubbeld. “Iedereen spreekt erover in onze groep. Ik zag mensen die voor een kar ter waarde van 66 euro maar 28 euro betaalden, voor een kar van 104 euro maar 34 euro en voor een kar van 118 euro amper 58 euro”, vertelt beheerder Gunther Devisch, die er deze week dan ook zijn supertip van maakt.

Met meer dan 106.000 zijn ze intussen, de leden van Promojagers België. In hun Facebookgroep delen ze de interessantste promo’s en kortingen. Elke week haalt Gunther Devisch daar voor de lezers van HLN.be de opmerkelijkste actie uit. Deze keer moet je ervoor naar Colruyt.

Verzorgingsproducten

“Met hun dubbele zomerkorting kan je echt slagen doen”, aldus Devisch. “Een korting van 33% wordt er bijvoorbeeld een van 66% en een korting van 20% wordt 40%.”





Deze week gaat het om een heel gamma aan verzorgingsproducten. Nog tot en met zondag kan je onder meer koopjes doen op doucheproducten, tandpasta en deo, zowel in de winkel als online. Het enige wat je ervoor nodig hebt is je Xtra-kaart. (lees hieronder verder)

“Er is wel een voorwaarde”, aldus Devisch. “Je kan normaal gezien maar één korting krijgen per kasticket. Maar niet elke vestiging is daar zo streng op. Je kan natuurlijk ook verschillende keren afrekenen. Ook leuk om weten: je kan cumuleren. Als je toevallig nog een kortingsbon liggen hebt voor een van de betrokken producten, gaat die korting er ook nog eens af.”

Zonneproducten

Om een idee te geven: deze week kan je dubbele kortingen krijgen op onder meer handzeep van Dettol (66%) en producten van Gliss Kur (66%), Schwarzkopf (66%), Syoss (50%), Tahiti (40%), Rexona, Fa en Nivea (dat ook nog eens een rode prijs heeft). Voor deo’s is het een korting van 50% (vanaf 3 stuks). Er staat ook een reeks van zonneproducten in de aanbieding, met 40% korting. Net als een reeks producten voor de vaatwas en de wasmachine (tussen 30 en 40% korting). Een overzicht van alle producten vind je hier.