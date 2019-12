PROMOJAGERS SUPERTIP: aperitief Martini te koop aan dumpingprijzen HR

13 december 2019

10u00

Bron: Promojagers België 3 Consument Wie nog op zoek is naar de aperitief voor de feestdagen, kan momenteel gouden zaakjes doen: Martini is zowel bij Colruyt als Albert Heijn te koop aan dumpingprijzen.

Het gaat zowel om Martini Bellini als om de varianten Rossini en Spritz. “Terwijl je bijvoorbeeld bij Carrefour 9,99 euro betaalt voor een fles Martini Bellini, kan je die bij Albert Heijn voor veel minder geld op de kop tikken”, zegt Gunther Devisch van de Facebookgroep Promojagers België. “Tot zondag loopt daar een actie waarbij je de tweede fles Martini Sparkling gratis krijgt. Dat brengt de prijs van één fles op amper 4,99 euro.”

Maar het kan nòg goedkoper. “Colruyt heeft immers een laagste prijsgarantie. En voor mensen die over een Xtra-kaart beschikken, geeft Colruyt tot 17 december ook dààr nog eens 25% korting bovenop, als je zes flessen koopt.”

Fles Cava

“Die combinatie heeft als gevolg dat je in een Colruyt die in de buurt van een Albert Heijn ligt, slechts 4,16 euro betaalt per fles Martini. Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld in Hoboken, betaal je zelfs maar 3,71 euro.” Colruyt geeft ook nog een extraatje aan wie voor minstens 75 euro aankoopt (met Xtra-kaart), want die krijgt nog een sprankelende fles Cava cadeau. Ideaal dus om een voorraad in te slaan voor de feestdagen.”