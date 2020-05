PROMOJAGERS BELGIË. Stevige kortingen op Pampers en dit warenhuis doet er nog een schepje bovenop KVDS

08 mei 2020

09u00 0 Consument Wie thuis een kleintje rondlopen heeft, kan flink zijn voordeel doen bij de aankoop van Pampers. Dat melden de leden van de Facebookgroep Promojagers België. In heel wat warenhuizen lopen acties rond het luiermerk en er is er één dat nog een stap verder gaat dan alle andere.

“Je kan spreken van een Pamperskoopje als je 0,20 euro of minder betaalt per luier”, weet Gunther Devisch, die Promojagers België beheert en elke week een gouden tip selecteert voor de lezers van HLN.

Bij de huidige actie zijn Pampers Premium Protection, Premium Protection Pants en Baby Dry Pants & Pure betrokken. Devisch deed een prijsvergelijking met Pampers Premium Protection maat 3 luiers (6-10 kg), 33 stuks. Dit is wat hij ontdekte.





Bij Carrefour loopt nog tot en met 11 mei de promo 2+2 gratis. Voor de 4 pakken Pampers uit het prijsvoorbeeld (132 stuks) betaalde hij 19,98 euro in plaats van 39,96 euro. Dat betekent 0,15 euro per luier.

Bij Delhaize loopt nog tot en met 13 mei ook een 2+2 gratis-promo. Daar zijn ook zwembroekjes bij. De prijs is er dezelfde als bij Carrefour, waardoor je voor de Pampers uit het voorbeeld ook 0,15 euro per luier betaalt in plaats van 0,30 euro.

De 2+2 gratis-actie is ook terug te vinden bij Makro, Cora en Jumbo. Bij Makro loopt de actie tot en met 19 mei, maar alleen op de grote verpakkingen van Jumbo+. Dat is ook het geval bij Cora, waar de actie tot en met 11 mei van kracht is. Ook bij Jumbo geldt de actie op een beperkt gamma en dat nog tot en met 19 mei. De Pampers van het prijsvoorbeeld zijn daar niet bij.

Kruidvat is voorlopig nog gesloten door de coronamaatregelen, maar online kan je wel Pampers bestellen. Tot en met 10 mei is er een stapelkorting op pakken Mid en Jumbo+. Voor de 4 pakken Pampers uit het prijsvoorbeeld (132 stuks) betaal je nu 25 euro, wat neerkomt op 0,19 euro per luier. De levering is overigens gratis vanaf 3 pakken en zou binnen de drie dagen moeten gebeuren, zo verzekert de keten.

Maar de hoofdvogel is voor warenhuisketen Colruyt. Nog tot en met 19 mei kan je er genieten van een korting van 40 procent vanaf 4 verpakkingen. “Maar Colruyt hanteert ook een Rode Prijs”, aldus Devisch. “Dat is een laagsteprijsgarantie. De keten neemt dan de laagste prijs over van concurrenten in de buurt. Dat is voor elk filiaal wel anders. Voor mijn Colruyt in Assebroek was dat 6,73 euro per verpakking Pampers. Je kan dat best vooraf even checken op de website of in de MyColruyt-app.”

In het prijsvoorbeeld betaalde Devisch op die manier 4 keer 6,73 euro (26,92 euro). Daar kreeg hij dan 40 procent korting op, wat het totaal op 16,15 euro bracht of 0,12 euro per pamper.

Devisch vestigt ook nog wel de aandacht op een actie van Delhaize, waarbij je bonnen die vervielen in de periode tussen 13 maart en 3 mei toch nog kan gebruiken tot 30 juni. Dat kan je nog een extra kortingboost geven. Op de site pampers.be kan je je overigens registreren voor het ontvangen van kortingsbonnen.

